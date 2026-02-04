Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
1287
сегодня, 15:16
1
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Водителю автомобиля понадобилась помощь врачей.
По словам очевидцев аварии, водитель автобуса не успел вовремя затормозить на пригретой солнцем дороге и врезался во впереди стоявший кроссовер, а тот по инерции столкнулся с автобусом перед ним.
— Водитель автомобиля пожаловался после столкновение на боль, — рассказали свидетели ДТП очевидцы.
Движение по проспекту Победы в сторону центра города затруднено.
1
6
3
0
1
Комментарии (1)