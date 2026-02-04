Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы

Водителю автомобиля понадобилась помощь врачей.



Днем 4 февраля выезде с проспекта Победы к кольцу одноименной площади произошло ДТП с участием двух автобусов и автомобиля «Хендай».По словам очевидцев аварии, водитель автобуса не успел вовремя затормозить на пригретой солнцем дороге и врезался во впереди стоявший кроссовер, а тот по инерции столкнулся с автобусом перед ним.— Водитель автомобиля пожаловался после столкновение на боль, — рассказали свидетели ДТП очевидцы.Движение по проспекту Победы в сторону центра города затруднено.