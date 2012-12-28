Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Мужчина госпитализирован.
3 февраля в Грязях на пешеходном переходе через улицу Красная Площадь 43-летний водитель автомобиля «Белджи» сбил 43-летнего мужчину. Пешехода, как сообщает Госавтоинспекция, госпитализировали.
Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 35 столкновений автомобилей, эти ДТП обошлись без пострадавших.
