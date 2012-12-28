Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Читать все
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»
Происшествия
Читать все
Происшествия
610
39 минут назад
3

43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе

Мужчина госпитализирован.

За минувшие сутки на дорогах области пострадал один человек.

3 февраля в Грязях на пешеходном переходе через улицу Красная Площадь 43-летний водитель автомобиля «Белджи» сбил 43-летнего мужчину. Пешехода, как сообщает Госавтоинспекция,  госпитализировали.

Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 35 столкновений автомобилей, эти ДТП обошлись без пострадавших.

авария
ДТП
0
1
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
6 минут назад
Никто не отрицает вину водителя. Но. Но у пешехода нет инстинкта самосохранения напрочь
Ответить
Алкаш со стажем
13 минут назад
Для чего пешеходный переход водятлу, что бы сбивать пешеходов? Смотреть и сбАвлять скорость надо, а не права качать, по любому виновен водятел будет. Так что уважаемые водятлы соблюдайте правила!
Ответить
Стас
36 минут назад
Для чего он выбежал на дорогу со скудным трафиком? Тут машин мало, тут, чтобы перейти, переход не нужен. Судя по видео, его как черт послал под автомобиль.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить