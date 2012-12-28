43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе

Мужчина госпитализирован.



В вашем браузере отключен JavaScript

За минувшие сутки на дорогах области пострадал один человек.3 февраля в Грязях на пешеходном переходе через улицу Красная Площадь 43-летний водитель автомобиля «Белджи» сбил 43-летнего мужчину. Пешехода, как сообщает Госавтоинспекция, госпитализировали.Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 35 столкновений автомобилей, эти ДТП обошлись без пострадавших.