25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»

Сам он вину отрицает, но сделку сняли на видео.

25-летнего липчанина будут судить по обвинению в незаконном сбыте наркотиков – смеси, содержащей в своем составе N-метилэфедрон.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый попался на «контрольной закупке»: в качестве покупателей наркотиков выступили оперативные сотрудники. Полицейские придумали легенду и купили у обвиняемого 1,31 грамма наркотической смеси, что является крупным размером.Причем саму сделку даже зафиксировали на видео, после чего продавец был задержан.Обвиняемый вину не признает. Его действия квалифицированы следствием по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой — от 10 до 20 лет лишения свободы.