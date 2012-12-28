Все новости
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
На Манеже отключение тепла
Общество
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»
Происшествия
В России
62
сегодня, 13:52

Шесть человек пострадали при нападении в красноярской школе

В результате происшествия травмы получили пятеро школьников и учитель.

Пять учащихся и педагог пострадали в школе Красноярска, — передает ТАСС со ссылкой на сведения оперативных служб.

«Ученица облила воспламеняющейся жидкостью тряпку, зашла в класс и бросила в одноклассников. Три ребенка получили ожог: две девочки и мальчик. Молотком нанесла побои двум девочкам и учителю», — рассказал источник издания.

Жизням пострадавших ничего не угрожает, — отметил источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя задержана, сейчас проходят оперативные мероприятия и выясняются мотивы школьницы. Также стало известно, что один из пострадавших доставлен в ожоговый центр, у него пострадало около 50 процентов тела.

Ранее KP.RU сообщил, что, по сведениям свидетелей, восьмиклассница принесла бензин в школу. Она попыталась поджечь одноклассника, а также разлила горючую жидкость прямо во время урока алгебры. Бензин попал на первые парты, где сидели школьники.
нападение
школа
дети
