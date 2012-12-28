Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
В России
62
сегодня, 13:52
Шесть человек пострадали при нападении в красноярской школе
В результате происшествия травмы получили пятеро школьников и учитель.
«Ученица облила воспламеняющейся жидкостью тряпку, зашла в класс и бросила в одноклассников. Три ребенка получили ожог: две девочки и мальчик. Молотком нанесла побои двум девочкам и учителю», — рассказал источник издания.
Жизням пострадавших ничего не угрожает, — отметил источник в правоохранительных органах.
Несовершеннолетняя задержана, сейчас проходят оперативные мероприятия и выясняются мотивы школьницы. Также стало известно, что один из пострадавших доставлен в ожоговый центр, у него пострадало около 50 процентов тела.
Ранее KP.RU сообщил, что, по сведениям свидетелей, восьмиклассница принесла бензин в школу. Она попыталась поджечь одноклассника, а также разлила горючую жидкость прямо во время урока алгебры. Бензин попал на первые парты, где сидели школьники.
0
0
0
0
0
Комментарии