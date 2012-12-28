Все новости
Происшествия
385
сегодня, 10:45
3

30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук

Ущерб он уже возместил. Тем не менее, за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.

В Лев-Толстовском районе направлено в суд уголовное дело ранее судимого 30-летнего мужчины, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в помещение (по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ).

— По данным следствия, мужчина разбил окно и залез в Остро-Каменский поселенческий центр культуры и досуга, и украл принадлежащий учреждению культуры ноутбук, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.

Ущерб оценили в 14 874 рублей — его мужчина уже возместил. Тем не менее, за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (3)

Эх
53 минуты назад
Много дадут, если б убил кого, то может условкой отделался бы.
Даша
сегодня, 10:55
Преступное преступление преступника .
Горожанин
сегодня, 10:50
До 5 лет! А за убийство как в ,,мяте,, то домашний арест ! Вот это законы!
