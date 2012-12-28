Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
сегодня, 10:45
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Ущерб он уже возместил. Тем не менее, за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.
— По данным следствия, мужчина разбил окно и залез в Остро-Каменский поселенческий центр культуры и досуга, и украл принадлежащий учреждению культуры ноутбук, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Ущерб оценили в 14 874 рублей — его мужчина уже возместил. Тем не менее, за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
