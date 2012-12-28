Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Общество
47
15 минут назад
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Палец к этому времени уже опух.
«Самостоятельно снять кольцо не получилось, палец опух, но спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области оперативно пришли на помощь и освободили палец женщины», — сообщили в УГПСС Липецкой области.
0
1
0
0
0
Комментарии