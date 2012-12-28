Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Происшествия
сегодня, 07:41
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Водитель автобуса не пропустил мотоцикл на повороте.
«По данным следствия, утром 24 мая 2024 года водитель автобуса «ПАЗ» двигался по улице Ферросплавной и при повороте налево в направлении переулка Бестужева допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», двигавшимся по встречной полосе движения. Причиной ДТП стало не предоставление преимущества обвиняемым водителю мотоцикла», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия водителя автобуса квалифицированы по части первой статьи статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», санкции которой – до трех лет лишения свободы.
