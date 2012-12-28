Все новости
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему город по-прежнему сияет новогодними огнями, количество вакансий резко снизилось
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Ночью в Липецке было –26,1 градуса
Погода в Липецке
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд
Происшествия
Происшествия
239
сегодня, 07:41
1

Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд

Водитель автобуса не пропустил мотоцикл на повороте.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 67-летнего водителя автобуса, допустившего столкновение с мотоциклом.

«По данным следствия, утром 24 мая 2024 года водитель автобуса «ПАЗ» двигался по улице Ферросплавной и при повороте налево в направлении переулка Бестужева допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», двигавшимся по встречной полосе движения. Причиной ДТП стало не предоставление преимущества обвиняемым водителю мотоцикла», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

8DC7AA0D-953C-4A21-90A4-F1DB64B8719D.webp

Действия водителя автобуса квалифицированы по части первой статьи статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», санкции которой – до трех лет лишения свободы.


ДТП
Комментарии (1)

Сельский кулак
16 минут назад
А с какой скоростью это чудо на мотоцикле неслось?
