Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП с автобусом: дело ушло в суд

Водитель автобуса не пропустил мотоцикл на повороте.









Действия водителя автобуса квалифицированы по части первой статьи статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», санкции которой – до трех лет лишения свободы.



Действия водителя автобуса квалифицированы по части первой статьи статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», санкции которой – до трех лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 67-летнего водителя автобуса, допустившего столкновение с мотоциклом.«По данным следствия, утром 24 мая 2024 года водитель автобуса «ПАЗ» двигался по улице Ферросплавной и при повороте налево в направлении переулка Бестужева допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», двигавшимся по встречной полосе движения. Причиной ДТП стало не предоставление преимущества обвиняемым водителю мотоцикла», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.