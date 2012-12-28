Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей

В том числе 120 640 рублей неустойки.

Правобережный районный суд рассмотрел иск покупателя кухни к ООО «КД Черноземье».Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, договор купли-продажи кухонного гарнитура был заключен в ноябре 2024 года. До февраля 2025 года организация обязалась выполнить работы по изготовлению кухонного гарнитура и предоставить его заказчику вместе с кухонной вытяжкой и комплектующими.Покупатель внес предоплату в 464 804 рубля, однако по состоянию на апрель 2025 года ООО «КД Черноземье» обязательства по договору так и не исполнило, на письменную претензию потребителя не ответило. В результате суд взыскал в пользу потребителя средства по договору — 464 804 рубля, а также неустойку в 120 640 рублей.«Законодательством установлено право потребителя в случае нарушения сроков окончания выполнения работы по договору отказаться от его исполнения и требовать ежедневную неустойку (пеню) в размере 3% цены работы, сумма которой не может превышать цену договора», — добавили в Роспотребнадзоре.