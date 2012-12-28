Все новости
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза
Общество
Вам нравится такая зима?
Говорит Липецк
На Манеже отключение тепла
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины
Общество
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Общество
182
16 минут назад
1

Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей

В том числе 120 640 рублей неустойки.

Правобережный районный суд рассмотрел иск покупателя кухни к ООО «КД Черноземье».

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, договор купли-продажи кухонного гарнитура был заключен в ноябре 2024 года. До февраля 2025 года организация обязалась выполнить работы по изготовлению кухонного гарнитура и предоставить его заказчику вместе с кухонной вытяжкой и комплектующими.

Покупатель внес предоплату в 464 804 рубля, однако по состоянию на апрель 2025 года ООО «КД Черноземье» обязательства по договору так и не исполнило, на письменную претензию потребителя не ответило. В результате суд взыскал в пользу потребителя средства по договору — 464 804 рубля, а также неустойку в 120 640 рублей.

«Законодательством установлено право потребителя в случае нарушения сроков окончания выполнения работы по договору отказаться от его исполнения и требовать ежедневную неустойку (пеню) в размере 3% цены работы, сумма которой не может превышать цену договора», — добавили в Роспотребнадзоре.
Бабка Первая
8 минут назад
Молодец покупатель.
