«Окно в Европу» обернулось годом колонии

Октябрьский районный суд приговорил липчанина к году колонии общего режима со штрафом в 10 000 рублей за ограбление супермаркета «Европа» на проспекте 60-летия СССР.Мужчину осудили по пунктам «а», «в» части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события произошли ещё 26 июля 2023 года. Липчанин вместе с сообщником взломал дверь запасного выхода супермаркета «Европа», и вынес различные товары. Это заметили сотрудники охраны и магазина и потребовали остановиться, но грабители скрылись вместе с товарами на 27 192 рублей.