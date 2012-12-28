Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
сегодня, 12:33
«Окно в Европу» обернулось годом колонии
Липчанин взломал дверь запасного выхода супермаркета «Европа» и вынес товаров на 27 192 рублей.
Мужчину осудили по пунктам «а», «в» части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события произошли ещё 26 июля 2023 года. Липчанин вместе с сообщником взломал дверь запасного выхода супермаркета «Европа», и вынес различные товары. Это заметили сотрудники охраны и магазина и потребовали остановиться, но грабители скрылись вместе с товарами на 27 192 рублей.
