Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят

сегодня, 07:00
Нас ждут DJ на катке, продолжение Mozart-fest и… предложение забыть об Интернете.
В Липецке опять похолодало, температура днём от -8 до -10 градусов, пройдёт небольшой снег.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41:
- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6.
С 10:00 жители Сокола могут ощутить снижение параметров давления холодной воды – всё обещают быстро починить.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат коттеджный посёлок «Новосёлкино» (между Соколом и Жёлтыми Песками), а также частные дома на улице Орловской.
Пробки
Заторы по пятницам могут быть особенно злыми. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.
И снова здравствуй, Дедушка!
В 10:20 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) пройдёт необычный по крайней мере для конца января литературный час (6+).
Название говорит само за себя – «Литературные приключения Деда Мороза и Снегурочки». Сказочный волшебник пока не вернулся в Лапландию и, видимо, решил задержаться у нас до окончания холодов.
Музыка на катке
В 15:00 и в 17:00 будет громко и весело на катке возле ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13). Танцевальное шоу в популярном месте массового катания обеспечит DJ Александр Прокофьев (0+).
Сам каток работает с 11:00 до 21:00.
Mozart-fest
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) продолжат Mozart-fest, сегодня состоится концерт «Мавританские виолы фламенко» (6+).
Барочные аффекты с экспрессивной энергетикой испанской музыки обеспечат Алиса Тен (вокал), Мария Жаркова (канте фламенко), Сергей Полтавский (виола д'аморе), Руст Позюмский (виола да гамба), Олег Бойко (гитара), Сергей Лебедев (гитара) и Кирилл Россолимо (ударные). В их исполнении вы услышите музыку Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Мануэль Де Фалья, Себастьян Дюрон и других великих композиторов.
Бард
В 16:30 звучать музыка будет и в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). Здесь выступит известный липецкий бард из клуба «Лира» Анатолий Наквасин (6+).
Фото vk.com/cgb_liplib48.
Вход свободный
За гранью
В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) состоится выставка «За гранью привычного: внутренний свет в картинах Александра Каверина» (12+).
Работы молодого художника из Ельца. Критики отмечают, что его пейзажные работы отличаются особенным умиротворением, сквозь которое зрители невольно слышат собственный внутренний голос. Работы, начатые на натуре и доведённые до совершенства в студии.
Вход свободный.
Вспоминая старину
В 13:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) покажут литературно-музыкальную композицию «Встречи на Липских водах – путешествие в XIX век» (6+).
Постановка народного театра «Версия» под руководством заслуженного работника культуры Липецкой области Алевтины Макаровой. Вас ждут: изысканные классические романсы, проникновенные рассказы великих писателей А.П. Чехова, И.С. Тургенева и Н.А. Тэффи и многое другое. В том числе жвописная картина быта и нравов той удивительной эпохи.
Без Интернета
В 13:30 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) состоится интеллектуальная квиз-игра «День без Интернета» (6+).
Такой день отмечают в последнее воскресенье января, у нас же он сегодня. Обещают показать учащимся старших классов альтернативу виртуальному досугу. В свете последних принятых законов умение обходиться без одного из главных благ цивилизации сейчас нужно в себе развивать. И кто-то обязательно напишет в комментариях, что это прекрасно – ну-ну… Ведь предки и без Интернета обходились. И без электричества. И без колеса…
Мотивация
Устная похвала пока ещё остаётся самым популярным способом поощрения детей: добрым словом мотивируют липецких школьников 30% родителей, выяснили в SuperJob.
Матери словесно благодарят своих отпрысков в 47% случаев, тогда как 14% отцов предпочитают платить «кровиночкам» деньги.
На втором месте в списке поощрений поездки в развлекательные места - 24%, на третьем — исполнение желаний ребенка - 23%. В список популярным мер входят подарки – 17%, разрешения играть в компьютерные игры или смотреть ТВ (хотя посленее можно рассматривать и как наказание) – 13%.
7% родителей предпочитают не замечать успехи детей и не реагируют на них даже словом.
