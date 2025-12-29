Все новости
Общество
185
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят

Нас ждут DJ на катке, продолжение Mozart-fest и… предложение забыть об Интернете.

Морозы вернулись

В Липецке опять похолодало, температура днём от -8 до -10 градусов, пройдёт небольшой снег.

IMG_3846.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Водопьянова, 37, 39, 41:
- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6.

167.jpg

С 10:00 жители Сокола могут ощутить снижение параметров давления холодной воды – всё обещают быстро починить.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат коттеджный посёлок «Новосёлкино» (между Соколом и Жёлтыми Песками), а также частные дома на улице Орловской.

0J2A3228 копия.jpg

Пробки

Заторы по пятницам могут быть особенно злыми. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.


И снова здравствуй, Дедушка!

В 10:20 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) пройдёт необычный по крайней мере для конца января литературный час (6+).

photo_2025-12-29_08-25-23.jpg

Название говорит само за себя – «Литературные приключения Деда Мороза и Снегурочки». Сказочный волшебник пока не вернулся в Лапландию и, видимо, решил задержаться у нас до окончания холодов.

Музыка на катке

В 15:00 и в 17:00 будет громко и весело на катке возле ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13). Танцевальное шоу в популярном месте массового катания обеспечит DJ Александр Прокофьев (0+).

a2u4skrri8mi2t6tqfs6j270h83e4sfz.jpg

Сам каток работает с 11:00 до 21:00.

Mozart-fest

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) продолжат Mozart-fest, сегодня состоится концерт «Мавританские виолы фламенко» (6+).

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Барочные аффекты с экспрессивной энергетикой испанской музыки обеспечат Алиса Тен (вокал), Мария Жаркова (канте фламенко), Сергей Полтавский (виола д'аморе), Руст Позюмский (виола да гамба), Олег Бойко (гитара), Сергей Лебедев (гитара) и Кирилл Россолимо (ударные). В их исполнении вы услышите музыку Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Мануэль Де Фалья, Себастьян Дюрон и других великих композиторов.

Бард

В 16:30 звучать музыка будет и в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). Здесь выступит известный липецкий бард из клуба «Лира» Анатолий Наквасин (6+).

OPz7pYvQyNFqc9F48LBBEGrgdBdfiF1i8k2w2hrzpk1NjbOqvBrY9yfm4KGihMspyN62iNxTWfVuoIY19jAbHBEI.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48.

Вход свободный

За гранью

В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) состоится выставка «За гранью привычного: внутренний свет в картинах Александра Каверина» (12+).

f_2696978.jpg

Работы молодого художника из Ельца. Критики отмечают, что его пейзажные работы отличаются особенным умиротворением, сквозь которое зрители невольно слышат собственный внутренний голос. Работы, начатые на натуре и доведённые до совершенства в студии.

Вход свободный.

Вспоминая старину

В 13:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) покажут литературно-музыкальную композицию «Встречи на Липских водах – путешествие в XIX век» (6+).

960px-Petrovsky_spusk.jpg

Постановка народного театра «Версия» под руководством заслуженного работника культуры Липецкой области Алевтины Макаровой. Вас ждут: изысканные классические романсы, проникновенные рассказы великих писателей А.П. Чехова, И.С. Тургенева и Н.А. Тэффи и многое другое. В том числе жвописная картина быта и нравов той удивительной эпохи.

Без Интернета

В 13:30 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) состоится интеллектуальная квиз-игра «День без Интернета» (6+).

0J2A0627 копия.jpg

Такой день отмечают в последнее воскресенье января, у нас же он сегодня. Обещают показать учащимся старших классов альтернативу виртуальному досугу. В свете последних принятых законов умение обходиться без одного из главных благ цивилизации сейчас нужно в себе развивать. И кто-то обязательно напишет в комментариях, что это прекрасно – ну-ну… Ведь предки и без Интернета обходились. И без электричества. И без колеса…

Мотивация

Устная похвала пока ещё остаётся самым популярным способом поощрения детей: добрым словом мотивируют липецких школьников 30% родителей, выяснили в SuperJob.

Матери словесно благодарят своих отпрысков в 47% случаев, тогда как 14% отцов предпочитают платить «кровиночкам» деньги.

IMG_73781.jpg

На втором месте в списке поощрений поездки в развлекательные места - 24%, на третьем — исполнение желаний ребенка - 23%. В список популярным мер входят подарки – 17%, разрешения играть в компьютерные игры или смотреть ТВ (хотя посленее можно рассматривать и как наказание) – 13%.

7% родителей предпочитают не замечать успехи детей и не реагируют на них даже словом.

Дорогие липчане! Остался последний рабочий день недели, после чего мы с наслаждением отправимся на выходные. Но и они подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
