Сегодня в Липецке: вместе с морозами вернулся и Дед Мороз, матери хвалят детей, а отцы – уже платят

Нас ждут DJ на катке, продолжение Mozart-fest и… предложение забыть об Интернете.

В Липецке опять похолодало, температура днём от -8 до -10 градусов, пройдёт небольшой снег.









- ул. Стаханова, 2, 4, 6.









С 09:00 до 17:00 обесточат коттеджный посёлок «Новосёлкино» (между Соколом и Жёлтыми Песками), а также частные дома на улице Орловской.









И снова здравствуй, Дедушка!





В 10:20 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) пройдёт необычный по крайней мере для конца января литературный час (6+).









В 15:00 и в 17:00 будет громко и весело на катке возле ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13). Танцевальное шоу в популярном месте массового катания обеспечит DJ Александр Прокофьев (0+).









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) продолжат Mozart-fest, сегодня состоится концерт «Мавританские виолы фламенко» (6+).









В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) состоится выставка «За гранью привычного: внутренний свет в картинах Александра Каверина» (12+).









В 13:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) покажут литературно-музыкальную композицию «Встречи на Липских водах – путешествие в XIX век» (6+).









В 13:30 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) состоится интеллектуальная квиз-игра «День без Интернета» (6+).









Матери словесно благодарят своих отпрысков в 47% случаев, тогда как 14% отцов предпочитают платить «кровиночкам» деньги.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Водопьянова, 37, 39, 41:- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;С 10:00 жители Сокола могут ощутить снижение параметров давления холодной воды – всё обещают быстро починить.Заторы по пятницам могут быть особенно злыми. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.Название говорит само за себя – «Литературные приключения Деда Мороза и Снегурочки». Сказочный волшебник пока не вернулся в Лапландию и, видимо, решил задержаться у нас до окончания холодов.Сам каток работает с 11:00 до 21:00.Барочные аффекты с экспрессивной энергетикой испанской музыки обеспечат Алиса Тен (вокал), Мария Жаркова (канте фламенко), Сергей Полтавский (виола д'аморе), Руст Позюмский (виола да гамба), Олег Бойко (гитара), Сергей Лебедев (гитара) и Кирилл Россолимо (ударные). В их исполнении вы услышите музыку Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Мануэль Де Фалья, Себастьян Дюрон и других великих композиторов.В 16:30 звучать музыка будет и в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). Здесь выступит известный липецкий бард из клуба «Лира» Анатолий НаквасинВход свободныйРаботы молодого художника из Ельца. Критики отмечают, что его пейзажные работы отличаются особенным умиротворением, сквозь которое зрители невольно слышат собственный внутренний голос. Работы, начатые на натуре и доведённые до совершенства в студии.Вход свободный.Постановка народного театра «Версия» под руководством заслуженного работника культуры Липецкой области Алевтины Макаровой. Вас ждут: изысканные классические романсы, проникновенные рассказы великих писателей А.П. Чехова, И.С. Тургенева и Н.А. Тэффи и многое другое. В том числе жвописная картина быта и нравов той удивительной эпохи.Такой день отмечают в последнее воскресенье января, у нас же он сегодня. Обещают показать учащимся старших классов альтернативу виртуальному досугу. В свете последних принятых законов умение обходиться без одного из главных благ цивилизации сейчас нужно в себе развивать. И кто-то обязательно напишет в комментариях, что это прекрасно – ну-ну… Ведь предки и без Интернета обходились. И без электричества. И без колеса…Устная похвала пока ещё остаётся самым популярным способом поощрения детей: добрым словом мотивируют липецких школьников 30% родителей, выяснили в SuperJob.На втором месте в списке поощрений поездки в развлекательные места - 24%, на третьем — исполнение желаний ребенка - 23%. В список популярным мер входят подарки – 17%, разрешения играть в компьютерные игры или смотреть ТВ (хотя посленее можно рассматривать и как наказание) – 13%.7% родителей предпочитают не замечать успехи детей и не реагируют на них даже словом.