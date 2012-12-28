30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей

Деньги мужчина переводил мошенникам целую неделю.

За сутки жертвами мошенников в Липецкой области стали два человека. 28 января в липецкий отдел полиции №3 обратился 30-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в переписке в Telegram-канале липчанина убедили отправить на «безопасный счёт» 593 000 рублей. Деньги мужчина переводил мошенникам целую неделю.А ельчанин сообщил в полицию о том, что кто-то воспользовался его счётом для оплаты товара на маркет-плейсе. Всего было списано 5680 рублей.