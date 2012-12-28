Все новости
Происшествия
213
40 минут назад
4

30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей

Деньги мужчина переводил мошенникам целую неделю.

За сутки жертвами мошенников в Липецкой области стали два человека. 28 января в липецкий отдел полиции №3 обратился 30-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в переписке в Telegram-канале липчанина убедили отправить на «безопасный счёт» 593 000 рублей. Деньги мужчина переводил мошенникам целую неделю.

А ельчанин сообщил в полицию о том, что кто-то воспользовался его счётом для оплаты товара на маркет-плейсе. Всего было списано 5680 рублей.
мошенничество
0
0
0
3
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петрович
12 минут назад
Когда старушки переводят деньги ещё как то обьяснимо, а когда 30 летний, то уж совсем непонятно. Либо иностранец, либо больной на голову.
Ответить
Савелий
18 минут назад
Целую неделю переводил? - Настойчивый какой!
Ответить
Гость
33 минуты назад
Внук наверное пенсионерки
Ответить
Мизантроп
35 минут назад
да хватит сидеть в этих соцсетях, вас там так и ищут мошенники! Бездельники целыми днями тыкают в свои иргушки.
Ответить
