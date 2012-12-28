Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
213
40 минут назад
4
30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей
Деньги мужчина переводил мошенникам целую неделю.
А ельчанин сообщил в полицию о том, что кто-то воспользовался его счётом для оплаты товара на маркет-плейсе. Всего было списано 5680 рублей.
0
0
0
3
2
Комментарии (4)