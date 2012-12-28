Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём

Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Общество
Но порыв нашли.
Вечером в «РВК-Липецк» сообщили: причину снижения давления холодной воды вплоть до ее отсутствия у потребителей дома №4а на улице Кузнечная выявили. На водоводе в районе Петровского спуска произошла скрытая утечка. И обнаружить её удалось благодаря телевизионной диагностике.
«Специалисты готовятся к ремонту. Но работы осложняются сразу несколькими факторами: глубоким залеганием трубопровода — около трёх метров, стесненными условиями — водовод расположен в непосредственной близости с каскадом фонтанов и ледяным дождем», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
Пока продолжают монтаж временной системы водоснабжения для дома. До завершения этих работ водоканалом организован подвоз воды по заявкам.
Комментарии (1)