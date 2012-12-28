Все новости
Общество
457
сегодня, 10:42
8

В доме на Кузнечной пятый день нет воды

Организовывают резервную схему водоснабжения.

В редакцию GOROD48 снова обратились жильцы дома №4а по улице Кузнечной в Липецке. С их слов, в доме с семи утра 24 января — то есть уже пятый день нет воды. При этом заявки были оставлены тот же день около 11 утра и в УК «Слобода», и в «РВК».

«Я инвалид второй группы, как мне и где брать воду? И куда можно жаловаться?» – Возмущается липчанка.

«РВК-Липецк прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорее разобраться с причинами снижения давления холодной воды вплоть до ее отсутствия. Трубопровод, ведущий к дому, обследован с применением контрольных шурфов, однако видимых утечек на нем не обнаружено. Состояние водовода дополнительно проверят с помощью телевизионной диагностики – внутрь трубы введут мобильный роботехнический комплекс, который поможет выявить возможные скрытые повреждения», — рассказали нам в «РВК-Липецк».

Кроме того, сегодня «РВК-Липецк» запустит резервную схему водоснабжения дома. До завершения этих работ воду к зданию будут подвозить по заявкам потребителей. Оставить заявку на подвоз можно в Центральной диспетчерской службе водоканала по телефонам: 236-048, *6048.
ЖКХ
1
0
5
0
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Коммунист
8 минут назад
Так мы тоже не сможем разрулить проблему- мы не спецы, мы депутаты. Голосуйте за кого хотите, здесь вопрос должны решать специалисты. А их мало.
Ответить
Гость
16 минут назад
В верхней части того же водорода, нет напора воды вообще. Не кому нет дела судя по обращением которые были написаны ранее. Вот что значит руководитель депутат!!!!!!!!!
Ответить
Гость
16 минут назад
Там такие не живут. Четырёхэтажный дом 1966 года постройки.
Ответить
Там
52 минуты назад
Сама ЕР и живёт.
Ответить
Учи матчасть
27 минут назад
И коммунисты
Ответить
САИ
59 минут назад
Так не понял, у РВК это плановые работы или сверхплановые?!
Ответить
Р
сегодня, 10:45
Не забудьте за ЕР голосовать
Ответить
миха
51 минуту назад
Не забуду,не переживайте
Ответить
