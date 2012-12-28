Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
сегодня, 10:42
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Организовывают резервную схему водоснабжения.
«Я инвалид второй группы, как мне и где брать воду? И куда можно жаловаться?» – Возмущается липчанка.
«РВК-Липецк прикладывает максимум усилий, чтобы как можно скорее разобраться с причинами снижения давления холодной воды вплоть до ее отсутствия. Трубопровод, ведущий к дому, обследован с применением контрольных шурфов, однако видимых утечек на нем не обнаружено. Состояние водовода дополнительно проверят с помощью телевизионной диагностики – внутрь трубы введут мобильный роботехнический комплекс, который поможет выявить возможные скрытые повреждения», — рассказали нам в «РВК-Липецк».
Кроме того, сегодня «РВК-Липецк» запустит резервную схему водоснабжения дома. До завершения этих работ воду к зданию будут подвозить по заявкам потребителей. Оставить заявку на подвоз можно в Центральной диспетчерской службе водоканала по телефонам: 236-048, *6048.
