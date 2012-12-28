В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
«Третий день нет никакой воды!»
Причины коммунального коллапса на Кузнечной выясняют.
— Заявка в «РВК» была оставлена в тот же день около 11 утра. В УК «Слобода» тоже звонили по телефону аварийной службы. Где-то в сообществе «ВКонтакте» написали, что налажена резервная схема водоснабжения, но это всё не правда. Воды у нас нет никакой! Подвоз воды на машине был, но только один раз, — рассказали липчане.
— «РВК-Липецк» уже отправил по этому адресу бригаду для выяснения причин снижения давления холодной воды вплоть до ее отсутствия, а также решения проблемы. Для удобства жителей организован подвоз воды по заявкам потребителей. Оставить заявку на подвоз можно в Центральной диспетчерской службе водоканала по телефонам: 236-048, *6048,— сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
