«Третий день нет никакой воды!»

Причины коммунального коллапса на Кузнечной выясняют.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №4А по улице Кузнечной в Липецке. С их слов, в доме с семи утра 24 января — то есть уже третий день нет вообще никакой воды.— Заявка в «РВК» была оставлена в тот же день около 11 утра. В УК «Слобода» тоже звонили по телефону аварийной службы. Где-то в сообществе «ВКонтакте» написали, что налажена резервная схема водоснабжения, но это всё не правда. Воды у нас нет никакой! Подвоз воды на машине был, но только один раз, — рассказали липчане.— «РВК-Липецк» уже отправил по этому адресу бригаду для выяснения причин снижения давления холодной воды вплоть до ее отсутствия, а также решения проблемы. Для удобства жителей организован подвоз воды по заявкам потребителей. Оставить заявку на подвоз можно в Центральной диспетчерской службе водоканала по телефонам: 236-048, *6048,— сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».