В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду

В Сселках не будет электричества.

29 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители Сырского рудника, Коровино, Тракторного, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 по улице Кондарева, №№ 6, 10, 11, 12, 12а, 25, 26 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 6, 6а, 8а/1, 8а по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, в переулке Рядовом.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики — без света временно останутся жители Сселок.С 09:00 до 17:00 в Сселках обесточат дома №№ 4, 44 по улице Грибной, улицы 1 Мая, 300-летия Флота России, адмирала Апраксина, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческую, Ленина, Лесную, Набережную, Провинциальную, Пушкина, Советскую, Учительскую, садоводчество «Цементник».