37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2
Погода в Липецке
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Подвал школы №68 затопило содержимым канализации
Общество
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Общество
322
сегодня, 16:40

В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду

В Сселках не будет электричества. 

29 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители Сырского рудника, Коровино, Тракторного, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 по улице Кондарева, №№ 6, 10, 11, 12, 12а, 25, 26 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 6, 6а, 8а/1, 8а по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, в переулке Рядовом. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики — без света временно останутся жители Сселок. 

С 09:00 до 17:00 в Сселках обесточат дома №№ 4, 44 по улице Грибной, улицы 1 Мая, 300-летия Флота России, адмирала Апраксина, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческую, Ленина, Лесную, Набережную, Провинциальную, Пушкина, Советскую, Учительскую, садоводчество «Цементник». 
