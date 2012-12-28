Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
33-летний липчанин украл свадебные деньги у знакомого
Ко времени прихода полицейских, он успел все потратить.
«Подозреваемый пояснил, что был в гостях у потерпевшего и тот похвастался деньгами, которые им с женой подарили во время свадебного торжества. Имея умысел на хищение денежных средств, он незаметно похитил большую часть денег. А потом потратил их по собственному усмотрению», — рассказали в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
