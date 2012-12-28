33-летний липчанин украл свадебные деньги у знакомого

Ко времени прихода полицейских, он успел все потратить.







Оперативники липецкого отдела полиции №7 раскрыли кражу 170 тысяч рублей у 27-летнего жителя города. Задержан его 33-летний знакомый.«Подозреваемый пояснил, что был в гостях у потерпевшего и тот похвастался деньгами, которые им с женой подарили во время свадебного торжества. Имея умысел на хищение денежных средств, он незаметно похитил большую часть денег. А потом потратил их по собственному усмотрению», — рассказали в областном управлении МВД.Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.