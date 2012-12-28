Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства

А еще нам обещают уникальный день – никому ничего не отключат.

Морозы уходят из Липецкой области не так стремительно. Сегодня днём в городе от -9 до -11 градусов. Обойдётся без существенных осадков.









Конечно, хотелось, чтобы день прошёл спокойно, а не как вчера , но с учётом износа сетей никто этого гарантировать не сможет.













Главное событие недели





В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) стартует главное культурное событие недели Mozart-fest — фестиваль, посвященный музыке великого Вольфганга Амадея и его эпохи. Начнётся он со «Свадьбы Фигаро» (12+).









В 16:00 в концертном зале Детской музыкальной школы №5 (ул. Гагарина, 101) состоится целый музыкальный турнир, посвященный 270-летию со дня рождения Моцарта (12+).









В 12:00 в библиотеке им. П.П.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится двухчасовая Менторская гостиная для женщин (16+).









Фото vk.com/bartenevka

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на заседании клуба «Книжное похмелье» обсудят роман «Оп Олооп» Хуана Филлойя (18+).









Для участия нужно до конца февраля посетить знаменитую оранжерею «Зеленхоза» (ул. Московская, 6), сообщить о своём желании принять участие в конкурсе и получить индивидуальный номер. Затем останется зарисовать свои впечатления об экскурсии по ботаническому саду и прислать пришлите качественное фото рисунка в сообщения группы: https://vk.cc/cTBb94 . Вместе с рисунком обязательно укажите номер участника и возраст ребенка.









Кого на работе побьют?





С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 39% экономически активных липчан, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Наиболее уязвимыми оказались женщины среднего возраста – 35—45 лет, их обижают чаще всего.









Сегодняшний день можно назвать уникальным: не запланировано отключений ни холодной, ни горячей воды, ни электричества.При этом энергетики напомнили основные правила в морозные дни, которые помогают избежать аварий.— избегайте одновременного включения нескольких мощных электроприборов;— не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, выключайте их, покидая помещение;— не используйте электрообогреватели в ночное время, а также для сушки одежды;— регулярно проверяйте состояние вилок и розеток. Их нагрев может свидетельствовать о неисправности прибора или перегрузке сети.А вот что «отключить» точно не выйдет – так это пробки. Их в городе будет не меньше обычного, поэтому для удобства опять прилагаем ссылку на «Яндекс-карты», которые могут помочь избежать дорожных ловушек.В концерте по мотивам оперы выступят симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии (главный дирижер Михаил Мясников), солистка Большого театра России Анастасия Щёголева и солисты филармонии.Увлекательное путешествие по шедеврам композитора, интересные факты о его жизни и творчестве. Приглашают всех любителей искусства и тех, кто хочет расширить свои музыкальные горизонты. Вход свободный.Это место, где собираются женщины, чтобы поддержать друг друга, поделиться опытом и найти решения вместе. Здесь можно поделиться своей историей и, возможно, именно ваш опыт станет ключиком к решению чужого запроса. Словом будет то, что больше всего любят женщины – поговорить.Вход свободный.Книга написана в 1934 году и считается подлинным интеллектуальным приключением. Один день из жизни финского статистика Оптимуса Олоопа, волею судеб оказавшегося в Буэнос-Айресе. Всё начинается с небольшого утреннего ДТП, которое меняет уклад жизни северного гостя. До этого он даже в бордель ходит строго в определённые дни и часы, а тут…Неповторимая атмосфера Аргентины 1930-х годов и великая сцена с ужином шестерых друзей в полубессознательном состоянии.Вход на мероприятие свободный.МУП «Зеленхоз» приглашает юных липчан принять участие в конкурсе рисунков «Тропическая палитра».Рисунки опубликуют в сообществе, а трех победителей определят по количеству лайков. Итоги голосования подведут 1 марта.Каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 17% — от игнорирования и высокомерия,15% — от систематических необоснованных придирок.От начальников-самодуров не отстают и некоторые подчинённые. Об абьюзе со стороны коллег поведали 27% опрошенных.59% липчан считают, что при токсичном поведении начальства нужно сразу увольняться, в случае давления со стороны сослуживцев эту меру поддерживают 47%.И ещё один факт. Люди с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали об обидах на руководство. Что же – богатые тоже плачут.