Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
392
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
А еще нам обещают уникальный день – никому ничего не отключат.
Морозы уходят из Липецкой области не так стремительно. Сегодня днём в городе от -9 до -11 градусов. Обойдётся без существенных осадков.
Никому ничего не отключат?
Сегодняшний день можно назвать уникальным: не запланировано отключений ни холодной, ни горячей воды, ни электричества.
Конечно, хотелось, чтобы день прошёл спокойно, а не как вчера, но с учётом износа сетей никто этого гарантировать не сможет.
При этом энергетики напомнили основные правила в морозные дни, которые помогают избежать аварий.
— избегайте одновременного включения нескольких мощных электроприборов;
— не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, выключайте их, покидая помещение;
— не используйте электрообогреватели в ночное время, а также для сушки одежды;
— регулярно проверяйте состояние вилок и розеток. Их нагрев может свидетельствовать о неисправности прибора или перегрузке сети.
Пробки
А вот что «отключить» точно не выйдет – так это пробки. Их в городе будет не меньше обычного, поэтому для удобства опять прилагаем ссылку на «Яндекс-карты», которые могут помочь избежать дорожных ловушек.
Главное событие недели
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) стартует главное культурное событие недели Mozart-fest — фестиваль, посвященный музыке великого Вольфганга Амадея и его эпохи. Начнётся он со «Свадьбы Фигаро» (12+).
В концерте по мотивам оперы выступят симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии (главный дирижер Михаил Мясников), солистка Большого театра России Анастасия Щёголева и солисты филармонии.
И снова Моцарт!
В 16:00 в концертном зале Детской музыкальной школы №5 (ул. Гагарина, 101) состоится целый музыкальный турнир, посвященный 270-летию со дня рождения Моцарта (12+).
Увлекательное путешествие по шедеврам композитора, интересные факты о его жизни и творчестве. Приглашают всех любителей искусства и тех, кто хочет расширить свои музыкальные горизонты. Вход свободный.
Для женщин
В 12:00 в библиотеке им. П.П.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится двухчасовая Менторская гостиная для женщин (16+).
Фото vk.com/bartenevka
Это место, где собираются женщины, чтобы поддержать друг друга, поделиться опытом и найти решения вместе. Здесь можно поделиться своей историей и, возможно, именно ваш опыт станет ключиком к решению чужого запроса. Словом будет то, что больше всего любят женщины – поговорить.
Вход свободный.
ДТП, которое изменит многое
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на заседании клуба «Книжное похмелье» обсудят роман «Оп Олооп» Хуана Филлойя (18+).
Книга написана в 1934 году и считается подлинным интеллектуальным приключением. Один день из жизни финского статистика Оптимуса Олоопа, волею судеб оказавшегося в Буэнос-Айресе. Всё начинается с небольшого утреннего ДТП, которое меняет уклад жизни северного гостя. До этого он даже в бордель ходит строго в определённые дни и часы, а тут…Неповторимая атмосфера Аргентины 1930-х годов и великая сцена с ужином шестерых друзей в полубессознательном состоянии.
Вход на мероприятие свободный.
Лето не скоро. Но его можно нарисовать
МУП «Зеленхоз» приглашает юных липчан принять участие в конкурсе рисунков «Тропическая палитра».
Для участия нужно до конца февраля посетить знаменитую оранжерею «Зеленхоза» (ул. Московская, 6), сообщить о своём желании принять участие в конкурсе и получить индивидуальный номер. Затем останется зарисовать свои впечатления об экскурсии по ботаническому саду и прислать пришлите качественное фото рисунка в сообщения группы: https://vk.cc/cTBb94. Вместе с рисунком обязательно укажите номер участника и возраст ребенка.
Рисунки опубликуют в сообществе, а трех победителей определят по количеству лайков. Итоги голосования подведут 1 марта.
Кого на работе побьют?
С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 39% экономически активных липчан, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Наиболее уязвимыми оказались женщины среднего возраста – 35—45 лет, их обижают чаще всего.
Каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 17% — от игнорирования и высокомерия,15% — от систематических необоснованных придирок.
От начальников-самодуров не отстают и некоторые подчинённые. Об абьюзе со стороны коллег поведали 27% опрошенных.
59% липчан считают, что при токсичном поведении начальства нужно сразу увольняться, в случае давления со стороны сослуживцев эту меру поддерживают 47%.
И ещё один факт. Люди с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали об обидах на руководство. Что же – богатые тоже плачут.
Дорогие липчане! Согреть в морозные дни помогут и чашка кофе или чая, и новости. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
0
0
0
1
1
Комментарии (1)