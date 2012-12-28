Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
215
сегодня, 11:01
5

Перед 1 мая все городские парки обработают от клещей и окосят

МАУК «Культурные пространства Липецка» заключил на эти работы соответствующие контракты.

Липецкая мэрия сообщила о том, что уже в это воскресение начнут работать аттракционы в парке Победы. Официально же парковый сезон традиционно открывается 1 мая. К этому времени хозяин всех парков города, МАУК «Культурные пространства Липецка», обработает их от клещей и окосит траву и бурьян. На эти работы МАУК заключило соответствующие контракты.

Все они — с единственными поставщиками, индивидуальными предпринимателями Натальей Кокоткиной, Александрой Никуличевой, Дмитрием Почеревиным, Людмилой Сиротиной, Анастасией Невежиной. Оказание услуг по покосу газонов и стрижке живой изгороди в парке Металлургов, сквере имени Крупской, на центральном городском пляже обойдется городскому бюджету в 1,4 млн рублей, на Зеленом острове, в парках «Европейском» и сокольском — в 3, 1 миллиона, в Нижнем парке — в 4,6 миллиона, в Быхановом саду и Верхнем парке — в 4,9 миллиона, в парках Победы и Молодежном — в 5,1 миллион рублей.
парк
0
0
0
2
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аспирант
8 минут назад
Кто такие клещи - я знаю, диссертацию про них писал. А кто такие окосята ?
Ответить
Что???
41 минуту назад
окосят 1-го мая??? То, что ещё не выросло??? Похоже опять" окосят" деньги!!!
Ответить
Темнота
54 минуты назад
На ней (изгороди) лёгкие деньги зарабатывают.
Ответить
Липчанка
сегодня, 11:27
До 1 мая должна быть уже вторая обработка от клещей .
Ответить
вера
сегодня, 11:23
К сожалению живой изгороди совершенно не видно перед Нижним парком, а также в сквере на Соколе перед школой 28 и во многих других местах торчат только щеточки сантиметров по 20 от земли. Какую функцию они выполняют не понятно. Эстетическую или экологическую ?
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить