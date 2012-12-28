Перед 1 мая все городские парки обработают от клещей и окосят

Липецкая мэрия сообщила о том, что уже в это воскресение начнут работать аттракционы в парке Победы. Официально же парковый сезон традиционно открывается 1 мая. К этому времени хозяин всех парков города, МАУК «Культурные пространства Липецка», обработает их от клещей и окосит траву и бурьян. На эти работы МАУК заключило соответствующие контракты.Все они — с единственными поставщиками, индивидуальными предпринимателями Натальей Кокоткиной, Александрой Никуличевой, Дмитрием Почеревиным, Людмилой Сиротиной, Анастасией Невежиной. Оказание услуг по покосу газонов и стрижке живой изгороди в парке Металлургов, сквере имени Крупской, на центральном городском пляже обойдется городскому бюджету в 1,4 млн рублей, на Зеленом острове, в парках «Европейском» и сокольском — в 3, 1 миллиона, в Нижнем парке — в 4,6 миллиона, в Быхановом саду и Верхнем парке — в 4,9 миллиона, в парках Победы и Молодежном — в 5,1 миллион рублей.