43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов

Дело о 12 кражах всевозможного транспорта направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело 43-летнего липчанина, обвиняемого в 12 кражах, в том числе 9 скоростных велосипедов, электросамоката, скутера и мопеда. Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.«По версии следствия, ранее судимый липчанин по ночам с мая по август прошлого года подыскивал оставшиеся без присмотра транспортные средства, избавлялся от их противоугонных устройств, крал и продавал», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.