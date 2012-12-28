С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Происшествия
151
39 минут назад
1
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Дело о 12 кражах всевозможного транспорта направлено в суд.
«По версии следствия, ранее судимый липчанин по ночам с мая по август прошлого года подыскивал оставшиеся без присмотра транспортные средства, избавлялся от их противоугонных устройств, крал и продавал», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
3
2
0
Комментарии (1)