Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе, хотя их рост замедлился.





Цены на бензин на прошлой неделе выросли на 0,2%.Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,3%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 13 по 19 января.Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,2% и составила 64,70 рубля за литр против 64,61 рубля неделей ранее. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Заметнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-98 — на 0,3%, до 91,74 рубля против 91,50 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,1%, она составила 66,60 рубля за литр (на 12 января — 66,54 рубля). На 0,2% подорожал бензин АИ-92, его цена составила 61,25 рубля за литр, неделей ранее — 61,13 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, с 72,75 до 72,87 рубля за литр.