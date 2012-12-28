Все новости
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
Группа НЛМК возглавила рейтинг лучших работодателей Черноземья
Общество
Экономика
191
39 минут назад
2

Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе, хотя их рост замедлился.

Цены на бензин на прошлой неделе выросли на 0,2%.Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,3%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 13 по 19 января.

Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,2% и составила 64,70 рубля за литр против 64,61 рубля неделей ранее. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Заметнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-98 — на 0,3%, до 91,74 рубля против 91,50 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,1%, она составила 66,60 рубля за литр (на 12 января — 66,54 рубля). На 0,2% подорожал бензин АИ-92, его цена составила 61,25 рубля за литр, неделей ранее — 61,13 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, с 72,75 до 72,87 рубля за литр.

3

Комментарии (3)

30 минут назад
Давеча он дешевел.
Житель
33 минуты назад
Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,1%, она составила 66,60 рубля за литр - это который нельзя лить в инжекторные машины??? Нормальный бензин АИ-95 стоит около 70 руб.
