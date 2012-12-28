Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью и оставлении в опасности направлено в суд.

Прокурор Правобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 55-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и оставлении в опасности (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ, статье 125 УК РФ).— По данным следствия, 16 марта прошлого года около 22:00 на улице Советской в селе Сселки обвиняемый избил и ударил ножом в живот своего собутыльника, после чего перенес его на улицу и бросил в трёх метрах от калитки дома без верхней одежды в холодную морозную погоду (ночью было около -3 градусов). При этом потерпевший был в совершенно беспомощном состоянии. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред, рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь мужчине грозит серьёзный срок: санкция части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — до 10 лет лишения свободы, статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности» — до года.