Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Погода в Липецке
194
33 минуты назад
1
В Липецкой области снег, немного туманно и до -9
Мягкие морозы продержатся еще один день, затем температура снова начнет опускаться.
Среднесуточные температуры составят: 21 января – 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 22 января – 10-11 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 января – 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно, небольшой снег, ночью местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью на улице от -7 до -12, днем — от -4 до -9 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью — от -8 до -10 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.
День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 36 градусов мороза.
3
0
0
1
1
Комментарии (1)