В Липецкой области снег, немного туманно и до -9

Мягкие морозы продержатся еще один день, затем температура снова начнет опускаться.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием заполняющегося циклона с центром над Средней Волгой, пройдет небольшой снег.Среднесуточные температуры составят: 21 января – 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 22 января – 10-11 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 января – 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно, небольшой снег, ночью местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью на улице от -7 до -12, днем — от -4 до -9 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью — от -8 до -10 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 36 градусов мороза.