Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
Читать все
Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики
Общество
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
Статистика: четверть трат на платные услуги составили расходы на ЖКХ
Экономика
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области снег, немного туманно и до -9
Погода в Липецке
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
194
33 минуты назад
1

В Липецкой области снег, немного туманно и до -9

Мягкие морозы продержатся еще один день, затем температура снова начнет опускаться.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием заполняющегося циклона с центром над Средней Волгой, пройдет небольшой снег. 
Среднесуточные температуры составят: 21 января – 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 22 января – 10-11 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 января – 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области облачно, небольшой снег, ночью местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью на улице от -7 до -12, днем — от -4 до -9 градусов. 

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью — от -8 до -10 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.

День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 36 градусов мороза. 
снегопад
туман
3
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
6 минут назад
Не идет там снег, если бы снег шел то высота сугробов была бы приличная а их нет.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить