19-летнего грязинца оштрафовали за татуировку и картинку в интернете

Грязинский городской суд рассмотрел сразу два административных материала в отношении 19-летнего парня, связанных с публичным демонстрированием запрещенной символики (по части первой статьи 20.3 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец разместил в интернете изображение символа экстремистской организации и оно было доступно неограниченному числу пользователей. Кроме того, парень продемонстрировал свою татуировку с националистической символикой. По каждому из нарушений его оштрафовали на 1000 рублей.