Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Сегодня в Липецке: встречаем грачей, священник с кулаками и перебои с водой у половины города
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Липецкая вечЁрка: дело против экс-министра, опасный дом на Папина, и опрос о Telegram
Сегодня, 17 марта, следком сообщил о возбуждении дела в отношении экс-министра спорта Ксении Казаковой, от дома на улице Папина отвалился кусок панели, и GOROD48 спросил у липчан, повлияла ли на них блокировка Telegram.
По версии следствия, Ксения Казакова еще в 2022 году, когда работала директором городского детско-юношеского центра «Спортивный», устроила на должность педагога-организатора знакомую. Зарплату подруга будущего министра получала регулярно, а на работу не ходила (в отношении нее тоже возбудили уголовное дело). После того, как Ксения Казакова пошла на повышение, ее сменщик на посту директора не стал противиться схеме с зарплатой и тоже попал под уголовное дело. Ущерб государства составил 1,3 миллиона рублей.
Напомним, Ксения Казакова занимала пост регионального министра физкультуры и спорта с марта 2025-го по март 2026-го года.
«Вот чтоб ее по букве закона наказали, больше всего хочется, убила весь спорт в городе», — написал смотритель зоопарка.
«Очередная… А писали, что подняла спорт на невиданную высоту», — удивилась Липчанка.
«Другие спорт-школы проверяли?», — спросил Гость.
«Всё чудесатее и чудесатее», — резюмировал ё.
Сегодня от дома № 31б на улице Папина отвалился кусок панели. К счастью, обошлось без пострадавших.
В управляющей компании рассказали, что проживающая в одной из квартир липчанка жаловалась на проблемную панель в феврале. Возможно, этот кусок и отвалился. Завтра альпинист замажет шов, а рабочие уберут мусор.
Сегодня на доме работал альпинист, в его задачу входила фотофиксация аварийных участков фасада. Фотографии потребовались УК «Приоритет» для обращения в Фонд капитального ремонта и городской департамент ЖКХ, чтобы передвинуть сроки капитального ремонта фасада (по плану он намечен на 2044–2046 годы).
Работник одной из строительных компаний Лебедяни получит два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Его во время демонтажа стены придавило бетонной плитой и кирпичами — мужчина стал инвалидом II группы.
Решение об увеличении выплаты принял Липецкий областной суд, куда с апелляцией обратился бывший подсобный рабочий. Ранее ему присудили 450 тысяч рублей.
Несколько дней Telegram труднодоступен. Мы спросили липчан, осложнилась ли их жизнь без мессенджера. Похоже, горожане начали адаптироваться.
«Это очень неприятная ситуация. Я все понимаю, но блин. Я не хочу жить как в Северной Корее, мне кажется это уже перебор», — переживает Animal planet.
«Слава Богу они до моей голубиной почты не добрались», — съязвил Алексей.
«А гайки всё закручивают», — зачем-то добавил Местный.
Завтра, по прогнозам синоптиков, снова может пойти мокрый снег, и похолодает: температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.
И обратите внимание, и. о. мэра Липецка Светлана Бедрова сегодня объявила о начале весенних субботников, точнее чистых четвергов. Первый намечен на 19 марта.
Напомним, название «чистый четверг» применительно к субботникам ввела экс-мэр Липецка Евгения Уваркина, которая позаимствовала идею у главы Грязинского района Владимира Рощупкина.
А нам не совсем понятно, кто может выйти на уборку города в разгар рабочего дня…
