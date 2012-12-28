Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Сегодня в Липецке: встречаем грачей, священник с кулаками и перебои с водой у половины города
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Полицейские обнаружили наркотики под обшивкой задней двери и в переднем пороге арендованной машины.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на 12-м километре трассы Липецк – Данков полицейские остановили автомобиль «Киа» под управлением 42-летнего жителя Ростова-на-Дону, который оказался наркокурьером. В арендованной машине служебная немецкая овчарка по кличке Сильва унюхала под обшивкой задней двери и в переднем пороге тайники, из которых оперативники извлекли восемь свёртков с порошком — производным N-метилэфедрона общей массой почти пять килограммов.
По данным следствия, задержанный забрал оптовую партию наркотиков в Москве и собирался разложить их по тайникам в Липецкой области и в других регионах России.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Комментарии (2)