Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецкой области с помощью служебной собаки полицейские пресекли канал поставки наркотиков.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на 12-м километре трассы Липецк – Данков полицейские остановили автомобиль «Киа» под управлением 42-летнего жителя Ростова-на-Дону, который оказался наркокурьером. В арендованной машине служебная немецкая овчарка по кличке Сильва унюхала под обшивкой задней двери и в переднем пороге тайники, из которых оперативники извлекли восемь свёртков с порошком — производным N-метилэфедрона общей массой почти пять килограммов.По данным следствия, задержанный забрал оптовую партию наркотиков в Москве и собирался разложить их по тайникам в Липецкой области и в других регионах России.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).