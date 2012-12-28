Злобная переписка женщин в мессенджере обернулась штрафом

Жительницу Грязинского района оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление знакомой в переписке (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в мессенджере направила односельчанке, с которой у нее сложились неприязненные отношения, текстовые и голосовые сообщения оскорбительного характера.В суде обидчица вину признала, раскаялась и принесла извинения потерпевшей. Но от административной ответственности и штрафа в 3000 рублей это её не спасло.