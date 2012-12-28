Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
сегодня, 17:14
Продавец умной колонки на сайте объявлений обманул 26 человек
Но предприимчивого 32-летнего липчанина вычислили полицейские.
«По версии следствия, 32-летний липчанин разместил объявление о продаже компактной умной колонки с голосовым ассистентом, однако продавать товар не собирался. Вводя покупателей в заблуждение обещаниями выслать колонку, он получал предоплату. Всего потерпевшим был причинён ущерб более чем на 170 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Дело расследовала полиция. Мужчине вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
