Продавец умной колонки на сайте объявлений обманул 26 человек

32-летнего липчанина будут судить по обвинению в мошенничестве, в результате которого пострадали 26 человек — покупателей умной колонки на сайте объявлений.«По версии следствия, 32-летний липчанин разместил объявление о продаже компактной умной колонки с голосовым ассистентом, однако продавать товар не собирался. Вводя покупателей в заблуждение обещаниями выслать колонку, он получал предоплату. Всего потерпевшим был причинён ущерб более чем на 170 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Дело расследовала полиция. Мужчине вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.