«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор

21-летний водитель ехал в компании друзей, один из них умер от полученных в ДТП травм.

Липецкий районный суд приговорил 23-летнего водителя «ВАЗа» к полутора годам колонии-поселения и лишению прав на полтора года за смертельное ДТП, в котором погиб его 20-летний друг-пассажир (по ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Это ДТП произошло 5 июля 2024 года. На тот момент ещё 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» в ночное время в условиях пасмурной погоды, дождя и тумана, двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля над движением. На дороге «Васильевка – Боринское» в Липецком округе водитель проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке, в результате столкнулся с автомобилем «Subaru Impreza», двигавшемся на зеленый сигнал светофора. Затем «ВАЗ 21150» столкнулся с металлическим столбом уличного освещения и врезался в ограждение дома № 61 по улице Дзержинского села Боринское.В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа». Один из них — 20-летний парень от полученных в ДТП травм скончался в больнице.