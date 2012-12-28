Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
сегодня, 18:12
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
21-летний водитель ехал в компании друзей, один из них умер от полученных в ДТП травм.
Это ДТП произошло 5 июля 2024 года. На тот момент ещё 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» в ночное время в условиях пасмурной погоды, дождя и тумана, двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля над движением. На дороге «Васильевка – Боринское» в Липецком округе водитель проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке, в результате столкнулся с автомобилем «Subaru Impreza», двигавшемся на зеленый сигнал светофора. Затем «ВАЗ 21150» столкнулся с металлическим столбом уличного освещения и врезался в ограждение дома № 61 по улице Дзержинского села Боринское.
В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа». Один из них — 20-летний парень от полученных в ДТП травм скончался в больнице.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
