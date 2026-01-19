Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики

Два дня ресурсники восстанавливали поврежденный кабель. Раскоп уже засыпают.

Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетикиДва дня ресурсники восстанавливали поврежденный кабель. Раскоп уже засыпают.В понедельник пешеходную часть моста через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы перекрыли люди в рабочей униформе. Со стороны «Малибу» тротуар разобрал трактор, и липчанам приходиться выходить на проезжую часть.Как выяснилось, на мосту работает бригада «Липецкэнерго» — энергетики меняют кусок поврежденного кабеля, расположенного под мостом. Работы уже завершены, яму в начале пешеходной дорожки засыпают.. Заасфальтируют раскоп весной, при положительных температурах.Энергетики извинились перед липчанами за неудобства, но, по их словам, поврежденный кусок кабеля менять нужно было срочно, чтобы не оказались обесточенными дома на улицах Терешковой, 8 Марта, и на проспекте Победы.