В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Говорит Липецк
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Липчанку обманули почти на миллион при покупке лазерных принтеров
Происшествия
Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики
Общество
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Общество
650
сегодня, 14:18
3

Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики

Два дня ресурсники восстанавливали поврежденный кабель. Раскоп уже засыпают.

Тротуар на мосту через Каменный лог перерыли энергетики

Два дня ресурсники восстанавливали поврежденный кабель. Раскоп уже засыпают.

В понедельник пешеходную часть моста через Каменный лог на улице Терешковой в сторону площади Победы перекрыли люди в рабочей униформе. Со стороны «Малибу» тротуар разобрал трактор, и липчанам приходиться выходить на проезжую часть.

Как выяснилось, на мосту работает бригада «Липецкэнерго» — энергетики меняют кусок поврежденного кабеля, расположенного под мостом. Работы уже завершены, яму в начале пешеходной дорожки засыпают.. Заасфальтируют раскоп весной, при положительных температурах.

photo_2026-01-20_14-09-00.jpg+2026-01-20-14.11.05.jpg

photo_2026-01-20_14-10-22.jpg+2026-01-20-14.11.05.jpg

photo_2026-01-19_14-36-08.jpg+2026-01-19-16.35.05.jpg

photo_2026-01-19_14-35-59.jpg+2026-01-19-16.35.05.jpg

photo_2026-01-19_14-36-05.jpg+2026-01-19-16.35.05.jpg

 Энергетики извинились перед липчанами за неудобства, но, по их словам, поврежденный кусок кабеля менять нужно было срочно, чтобы не оказались обесточенными дома на улицах Терешковой, 8 Марта, и на проспекте Победы.
ремонт
мост
1
0
0
0
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
56 минут назад
коммуникации еще с тех времен
Ответить
Молодцы
сегодня, 14:47
А людям-то как ходить? По проезжей части?!
Ответить
Открою тайну
48 минут назад
Там есть другой тротуар.
Ответить
