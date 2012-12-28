Все новости
Общество
583
сегодня, 17:23

Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 20 января без холодной воды останутся жители центральной части Липецка, 22 и 24 микрорайонов, Дикого, Коровино и Сырского Рудника, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат по следующим адресам:

- проспект Победы: дома №№ 47, 47а, 49, 51, 51а, 51/1, 51/2, 51/3, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103, 106, 110, 110/1, 114/1;

- проспект 60 лет СССР: дома №№ 2, 2а, 2б, 4, 6;

- проезд Сиреневый: дом № 3;

- улица Индустриальная: дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 90б;

- улица Механизаторов: дома №№ 3б, 9, стр.9, 10, 10а, 10в, 10 стр.1, 10 стр.2, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17б, 18 стр.1, 19, 19а, 19а вл.1, 19б, 20;
- улица Киевская: дома №№ 1, 34, 36, 41;

- улица Школьная: дом № 24;

- улица Депутатская: дома №№ 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 60, 61, 61б, 63, 65, 78, 80;

- улица Котовского: дома №№ 19, 23, 37, 46;

- переулок Вишневый: дом № 1а;

- улица Комсомольская: дом № 22;

- переулок Кочубея: дом № 1;

- частном секторе улиц:

Депутатской, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Чкалова, Киевской, Верхней, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Комсомольской, Школьной, Кочубея, Котовского, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой (Сырское), Калинина (Сырское).

- в переулках Вишнёвом, Верещагина, Верхнем, Рядовом.

Подвоз воды организован по адресам:

- проспект Победы, 47а;

- улица Механизаторов, стр.9;

а также по заявкам потребителей.

20 января плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.  С 09:00 и до окончания работ электричество отключат в поселке Матырском и по следующим адресам: 

- улица Карбышева, дом № 95;

- улица Московская, дома №№ 79, 81б, 83, 83а;

- улица Грушевая, дом № 37а;

- улица Ореховая, дома №№ 1, 9, 16, 22;

- на улицах  Малиновой, Моршанской, Папанина, Физкультурной, в переулке Жасминовом.

