Планам пьяного угонщика «Тойоты» помешало ДТП

Когда собутыльник уснул, липчанин угнал у него «Тойоту» и врезался на ней в «Форд».

Октябрьский суд приговорил липчанина к полугоду ограничения свободы за пьяный угон у приятеля автомобиля «Тойота Карина». Мужчина выслушал приговор по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла в День города — 19 июля прошлого года. Приятели вместе выпивали и один мужчина присвоил ключи от автомобиля собутыльника. А когда тот и вовсе уснул, он вышел на улицу, увидел припаркованный автомобиль «Тойота Карина», cел за руль и поехал. Но на улице Союзной при выезде на главную дорогу угонщик не справился с управлением и попал в ДТП — врезался в «Форд».