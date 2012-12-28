Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Происшествия
485
сегодня, 12:41
Планам пьяного угонщика «Тойоты» помешало ДТП
Когда собутыльник уснул, липчанин угнал у него «Тойоту» и врезался на ней в «Форд».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла в День города — 19 июля прошлого года. Приятели вместе выпивали и один мужчина присвоил ключи от автомобиля собутыльника. А когда тот и вовсе уснул, он вышел на улицу, увидел припаркованный автомобиль «Тойота Карина», cел за руль и поехал. Но на улице Союзной при выезде на главную дорогу угонщик не справился с управлением и попал в ДТП — врезался в «Форд».
0
0
2
0
0
Комментарии