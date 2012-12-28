«Сотрудники Роспотребнадзора» выманили у жительницы Грязей 199 тысяч рублей

А 44-летний житель Липецкого округа лишился почти 120 000 рублей при покупке фаркопа.

62-летняя жительница Грязей лишилась 199 000 рублей после общения с «сотрудником Роспотребнадзора». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники связались с женщиной через мессенджер и предложили защитить ее сбережения.Еще один житель Грязей лишился 83 000 рублей — 17 января 45-летний мужчина перевел эти деньги для сохранности на казанный мошенниками счет.16 января в полицию пришел 18-летний липчанин, который получил в мессенджере сообщение со ссылкой — якобы он выиграл подарок. Но в результате лишился 47 000 рублей.А 44-летний житель Липецкого округа пытался купить фаркоп через сайт объявлений, перевёл продавцу почти 120 000 рублей, но ничего так и не получил.Всего за выходные липчане отправили мошенникам 2,5 миллиона рублей: с 16 по 18 января в регионе зарегистрировано 11 заявлений о мошенничестве. Пять случаев обмана связаны с покупкой товаров в интернете. Самой крупной суммы лишился житель Ельца. Ещё в конце декабря он хотел купить автомобиль «Тойота Королла» и перевел 910 000 рублей продавцу-мошеннику. Три мошенничества были связаны с переводом денег на безопасные счета. 17-летний парень под таким предлогом перевел мошенникам 980 тысяч рублей. Сделал он это с помощью QR-кода, который ему прислали в одном из мессенджеров. В полицию обратилась мать несовершеннолетнего.