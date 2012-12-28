Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
В Липецке дешевеют куры
Общество
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
Введен желтый уровень
Происшествия
Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде
Общество
Читать все
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Происшествия
«Сотрудники Роспотребнадзора» выманили у жительницы Грязей 199 тысяч рублей
Происшествия
Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде
Общество
Три человека пострадали в пожарах на выходных
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
Введен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
91
19 минут назад
2

«Сотрудники Роспотребнадзора» выманили у жительницы Грязей 199 тысяч рублей

А 44-летний житель Липецкого округа лишился почти 120 000 рублей при покупке фаркопа.

62-летняя жительница Грязей лишилась 199 000 рублей после общения с «сотрудником Роспотребнадзора».  Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники связались с женщиной через мессенджер и предложили защитить ее сбережения.

Еще один житель Грязей лишился 83 000 рублей — 17 января 45-летний мужчина перевел эти деньги для сохранности на казанный мошенниками счет.

16 января в полицию пришел 18-летний липчанин, который получил в мессенджере сообщение со ссылкой — якобы он выиграл подарок. Но в результате лишился 47 000 рублей.

А 44-летний житель Липецкого округа пытался купить фаркоп через сайт объявлений, перевёл продавцу почти 120 000 рублей, но ничего так и не получил.

Всего за выходные липчане отправили мошенникам 2,5 миллиона рублей: с 16 по 18 января в регионе зарегистрировано 11 заявлений о мошенничестве. Пять случаев обмана связаны с покупкой товаров в интернете. Самой крупной суммы лишился житель Ельца. Ещё в конце декабря он хотел купить автомобиль «Тойота Королла» и перевел 910 000 рублей продавцу-мошеннику. Три мошенничества были связаны с переводом денег на безопасные счета. 17-летний парень под таким предлогом перевел мошенникам 980 тысяч рублей. Сделал он это с помощью QR-кода, который ему прислали в одном из мессенджеров. В полицию обратилась мать несовершеннолетнего. 


мошенничество
0
0
1
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мизантроп
9 минут назад
как вас смартфоны легко разводят, так вам и надо
Ответить
мессенджер
11 минут назад
вы побольше сидите играйтесь в смартфоны!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить