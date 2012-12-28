Все новости
Происшествия
265
25 минут назад
1

Камера наблюдения сняла автовора: он задержан

Житель Липецка вскрыл багажник «девятки» и украли инструменты. 

Задержан 36-летний липчанин, который ночью украл инструменты из автомобиля «ВАЗ-2109», припаркованного во дворе на улице Циолковского.

«Подозреваемый вскрыл багажник машины и украл набор инструментов у 23-летнего владельца автомобиля. Украденное мужчина продал. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».
кража
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
8 минут назад
Сколько же ворья и бездельников в наше время,работать нет желания -теперь тюрьма.
Ответить
