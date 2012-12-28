Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Происшествия
265
25 минут назад
1
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Житель Липецка вскрыл багажник «девятки» и украли инструменты.
«Подозреваемый вскрыл багажник машины и украл набор инструментов у 23-летнего владельца автомобиля. Украденное мужчина продал. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».
0
0
0
0
0
Комментарии (1)