Камера наблюдения сняла автовора: он задержан

Житель Липецка вскрыл багажник «девятки» и украли инструменты.

В вашем браузере отключен JavaScript

Задержан 36-летний липчанин, который ночью украл инструменты из автомобиля «ВАЗ-2109», припаркованного во дворе на улице Циолковского.«Подозреваемый вскрыл багажник машины и украл набор инструментов у 23-летнего владельца автомобиля. Украденное мужчина продал. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».