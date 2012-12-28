В Грязях смышленый внук обчистил банковскую карточку своего дедушки

Правда, преступный план провалился, а пожилой родственник наверняка мучается, ведь «кровиночку» теперь могут посадить.

В Грязях возбуждено уголовное дело по поводу кражи денег с банковского счёта местного жителя.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 61-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже.В результате полицейским удалось выяснить, что к хищению причастен 25-летний внук заявителя. Дедушка не раз передавал потомку свою банковскую карту, отправляя за продуктами. Этим однажды и воспользовался представитель креативного поколения: сфотографировал карту с секретными цифрами на обороте, оформил приложение и получил доступ к банковскому счёту. Все накопления он перевёл на счёт своего знакомого.Теперь внуку грозит ответственность по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с банковского счета», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.