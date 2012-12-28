Все новости
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Липчане разочаровались в Севере
Общество
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
Красный уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
Липчане разочаровались в Севере
Общество
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
В Грязях смышленый внук обчистил банковскую карточку своего дедушки
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Я помню чудные мгновенья когда его нет в поле зренья
Неделя 48
Красный уровень держался всю ночь, жёлтый отменён только что
Общество
Происшествия
699
сегодня, 09:10
2

В Грязях смышленый внук обчистил банковскую карточку своего дедушки

Правда, преступный план провалился, а пожилой родственник наверняка мучается, ведь «кровиночку» теперь могут посадить.

В Грязях возбуждено уголовное дело по поводу кражи денег с банковского счёта местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 61-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже.

В результате полицейским удалось выяснить, что к хищению причастен 25-летний внук заявителя. Дедушка не раз передавал потомку свою банковскую карту, отправляя за продуктами. Этим однажды и воспользовался представитель креативного поколения: сфотографировал карту с секретными цифрами на обороте, оформил приложение и получил доступ к банковскому счёту. Все накопления он перевёл на счёт своего знакомого.

Теперь внуку грозит ответственность по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с банковского счета», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Комментарии (2)

слесарь
34 минуты назад
Разве пойдёт такое креативное поколение, работать в Водоканал или в Горгаз.
это
54 минуты назад
уже не внук
