Общество
524
38 минут назад
9

Липчане разочаровались в Севере

Семья из Липецка с детьми уехала в Мурманскую область подальше от воздушных тревог и надеялась, что там обретет покой и радушие властей в рамках стратегического плана «На Севере жить!».

Паблики Мурманской области пестрят сообщениями о семье из Липецка, приехавшей в Заполярный в поисках покоя, но разочаровалась.

«Семья из Липецкой области, уехавшая из-за регулярных атак БПЛА, переехала в Заполярный. Муж устроился водителем скорой помощи, но столкнулся с высокой стоимостью аренды. На работе сообщили о возможности служебного жилья или компенсации за найм и направили соответствующее ходатайство. Однако в ЖКХ заявили, что ни жильё, ни выплаты сотруднику не положены», — пишет паблик «Мурманск».

«В итоге семья осталась без поддержки и задаётся вопросом — как работать и жить на Севере, если обещанные меры не работают на практике?», — вторит «Подслушано, Мончегорск».

«Семья задается вопросом: как в таких условиях жить и работать на Севере, если реальность противоречит заявлению о поддержке приезжих специалистов и лозунгу «На Севере жить хорошо», — подхватывает «Заполярное биполярное – Мурманск».

Мнение северян не то, чтобы разделились, большинство липчан поддерживают, мол, не от хорошей жизни уехали, да и стратегический план «На Севере жить!» активно призывает жителей средней полосы переезжать в пустеющую Арктику, а на деле….

Как выяснилось, история липчан стала известна из их обращения в чате канала губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Профильные чиновники ответили:

«Печенгский муниципальный округ, 13.01.2026 15:51. Добрый день! По полученной информации, Вы приходили на личный приём, на котором получили консультацию по перечню необходимых документов для подачи заявления на получение жилья по социальному/служебному найму...»

На что липчанка Наталья, написала в чате губернатора в ответ: «Но мне было утвердительно сказано, что жилье нам не положено, т.к у меня осталось жилье на территории России. Вот пусть поживут под атакой ракет и БПЛА, потом поговорим. Жилья в Заполярном сказали нет. И ходатайство с работы мужа за 1,5 месяца не может дойти до нашей администрации. За границу наверное, быстрее дойдёт. На работу тоже не устроиться, только курьеры и продавцы. Вот так надо привлекать людей, приезжайте на СЕВЕР ЖИТЬ!!!».

Через пост сообщество «Заполярное биполярное» опубликовало сообщение отдающее рекламой: «Мурманчанам заплатят по 51 000 рублей за переезд друга на Север

Жителям Заполярья будут платить 51.000 рублей, если они уговорят друга переехать на Север. Новые правила начнут работать с января по программе «Арктический маяк». Раньше по этой программе платили 15-20 тысяч за каждого нового участника. Сейчас увеличили не только размер выплаты но и убрали возрастные ограничения. Если раньше в программе участвовали только переехавшие люди до 35 лет, то теперь возраст значения не имеет.

С 2026 года в Мурманской области расширят условия рекомендательной программы «Арктический маяк», которая действует в рамках проекта «Курс на Север» 

За 2025 год по кадровому проекту «Курс на Север» в Мурманскую область переехали более 460 человек. География участников охватывает почти всю страну - 76 регионов России, также в их числе соотечественники из Беларуси, Казахстана, Израиля и Туркменистана».

То есть, стратегический план чиновников Севера продолжает претворяться в  жизнь, правда история липчан может слегка подпортить картину.
переселение
4
1
1
0
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мояистория
5 минут назад
Я, жил и работал в Мончегорске на металлургическом комбинате Норникеля до СВО, после мобилизации принял решение идти на СВО. По условиям переезда мне оплатили переезд, багаж, аренду квартиры 25 тр, в течении 3х лет но жилье снять там дорого, так как приезжих там очень много (после 3х лет жилье не оплачивают) Много снега, холодно, светло летом даже ночью - полярные ночи Город компактный новых домов, как в Липецке там нет, люди мне понравились
Ответить
Молодежь
6 минут назад
Уехали и возвращатся не собираемся!
Ответить
На оленях утром ранним
8 минут назад
Волители-вахтовики на севере всегда нужны. И с жильём для них нет мороки, ибо живут они в кабинах предоставленных им грузовиков. Но зарабатывают они там хорошо.
Ответить
Горожанка
10 минут назад
В городе заметно уменьшилось количество людей. По прописке одно число, а по факту молодёжь в Москве и Воронеже живёт.
Ответить
Ч
10 минут назад
При социализме я прожил в Мурманской области 6 лет . Самые лучшие воспоминания .
Ответить
1980
14 минут назад
Норильск – город возможностей для тех, кто не боится труда и холода. Советую, если любите холода, снегопады и метели. Однако лучше заручиться поддержкой, например, получив приглашение от "Норникеля".Знаю лично жителей Липецкой области, которые живут в Норильске уже более 5 лет.
Ответить
Ну что
17 минут назад
Молодёжь, уехали из Липецка?
Ответить
Я тебе его дарю
22 минуты назад
Могли бы хотя-бы арктический гектар дать...
Ответить
Хорошая
25 минут назад
Пословица есть на века.Где родился,там и пригодился.Живите где живёте и благодарите Бога за каждый прожитый день.
Ответить
