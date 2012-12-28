Липчане разочаровались в Севере

Семья из Липецка с детьми уехала в Мурманскую область подальше от воздушных тревог и надеялась, что там обретет покой и радушие властей в рамках стратегического плана «На Севере жить!».

Паблики Мурманской области пестрят сообщениями о семье из Липецка, приехавшей в Заполярный в поисках покоя, но разочаровалась.«Семья из Липецкой области, уехавшая из-за регулярных атак БПЛА, переехала в Заполярный. Муж устроился водителем скорой помощи, но столкнулся с высокой стоимостью аренды. На работе сообщили о возможности служебного жилья или компенсации за найм и направили соответствующее ходатайство. Однако в ЖКХ заявили, что ни жильё, ни выплаты сотруднику не положены», — пишет паблик «Мурманск».«В итоге семья осталась без поддержки и задаётся вопросом — как работать и жить на Севере, если обещанные меры не работают на практике?», — вторит «Подслушано, Мончегорск».«Семья задается вопросом: как в таких условиях жить и работать на Севере, если реальность противоречит заявлению о поддержке приезжих специалистов и лозунгу «На Севере жить хорошо», — подхватывает «Заполярное биполярное – Мурманск».Мнение северян не то, чтобы разделились, большинство липчан поддерживают, мол, не от хорошей жизни уехали, да и стратегический план «На Севере жить!» активно призывает жителей средней полосы переезжать в пустеющую Арктику, а на деле….Как выяснилось, история липчан стала известна из их обращения в чате канала губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Профильные чиновники ответили:«Печенгский муниципальный округ, 13.01.2026 15:51. Добрый день! По полученной информации, Вы приходили на личный приём, на котором получили консультацию по перечню необходимых документов для подачи заявления на получение жилья по социальному/служебному найму...»На что липчанка Наталья, написала в чате губернатора в ответ: «Но мне было утвердительно сказано, что жилье нам не положено, т.к у меня осталось жилье на территории России. Вот пусть поживут под атакой ракет и БПЛА, потом поговорим. Жилья в Заполярном сказали нет. И ходатайство с работы мужа за 1,5 месяца не может дойти до нашей администрации. За границу наверное, быстрее дойдёт. На работу тоже не устроиться, только курьеры и продавцы. Вот так надо привлекать людей, приезжайте на СЕВЕР ЖИТЬ!!!».Через пост сообщество «Заполярное биполярное» опубликовало сообщение отдающее рекламой: «Мурманчанам заплатят по 51 000 рублей за переезд друга на СеверЖителям Заполярья будут платить 51.000 рублей, если они уговорят друга переехать на Север. Новые правила начнут работать с января по программе «Арктический маяк». Раньше по этой программе платили 15-20 тысяч за каждого нового участника. Сейчас увеличили не только размер выплаты но и убрали возрастные ограничения. Если раньше в программе участвовали только переехавшие люди до 35 лет, то теперь возраст значения не имеет.С 2026 года в Мурманской области расширят условия рекомендательной программы «Арктический маяк», которая действует в рамках проекта «Курс на Север»За 2025 год по кадровому проекту «Курс на Север» в Мурманскую область переехали более 460 человек. География участников охватывает почти всю страну - 76 регионов России, также в их числе соотечественники из Беларуси, Казахстана, Израиля и Туркменистана».То есть, стратегический план чиновников Севера продолжает претворяться в жизнь, правда история липчан может слегка подпортить картину.