В России
68
сегодня, 14:49
Роскомнадзор ввёл частичные блокировки на работу Telegram в РФ
Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на работу мессенджера Telegram на территории России.
«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — цитирует издание собеседника.
Так спикер отреагировал на жалобы пользователей на медленную загрузку видео в мессенджере. Перебои начали фиксировать с начала 2026 года.
При этом полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны, — заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.
В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на звонки через Telegram. По данным ведомства, мессенджер использовали мошенники.
1
0
0
0
0
Комментарии