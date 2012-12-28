60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара

У неё обожжено 90% поверхности тела.

Ночью в областной ожоговый центр доставили пострадавшую при пожаре 60-летнюю женщину с ожогами 90% поверхности тела. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка в реанимации, врачи борются за её жизнь.По данным GOROD48, горела квартира на площади Мира в Липецке. По сообщению ГУ МЧС России по Липецкой области, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано шесть пожаров, пострадал один человек, эвакуировано три человека.