Происшествия
17 минут назад
60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара
У неё обожжено 90% поверхности тела.
По данным GOROD48, горела квартира на площади Мира в Липецке. По сообщению ГУ МЧС России по Липецкой области, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано шесть пожаров, пострадал один человек, эвакуировано три человека.
