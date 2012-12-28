Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Читать все
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
Общество
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
Происшествия
Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Общество
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Общество
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Здоровье
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара
Происшествия
Читать все
Происшествия
262
17 минут назад

60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара

У неё обожжено 90% поверхности тела.

Ночью в областной ожоговый центр доставили пострадавшую при пожаре 60-летнюю женщину с ожогами 90% поверхности тела. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка в реанимации, врачи борются за её жизнь.

По данным GOROD48, горела квартира на площади Мира в Липецке. По сообщению ГУ МЧС России по Липецкой области, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано шесть пожаров, пострадал один человек, эвакуировано три человека.
пожар
0
1
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить