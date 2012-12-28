Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Но проблемы остаются.
При этом наши читатели продолжают сообщать о проблемных местах.
«Невозможно подъехать к дому №2В по улице Папина. Улица ни разу не чистилась, машины застревают в массе снега, глыб и воды. Управляющая компания никак не реагирует на жалобу», — пишет наша читательница.
«На Дачном несколько улиц почти отрезаны от дороги. Проехать машинам почти невозможно, пешком — ноги переломаешь. Застывшее месиво. Все заявки и жалобы игнорируются. Вчера там даже «ГАЗель», привозившая продукты в магазинчик застряла», — пишут нам из поселка.
