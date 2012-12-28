113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке

Но проблемы остаются.

Жалуются и

из

Дачного.

Сегодня в уборке снега в Липецке задействовано 60 единиц техники и 113 дворников и грузчиков. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации города.При этом наши читатели продолжают сообщать о проблемных местах.«Невозможно подъехать к дому №2В по улице Папина. Улица ни разу не чистилась, машины застревают в массе снега, глыб и воды. Управляющая компания никак не реагирует на жалобу», — пишет наша читательница.

«На Дачном несколько улиц почти отрезаны от дороги. Проехать машинам почти невозможно, пешком — ноги переломаешь. Застывшее месиво. Все заявки и жалобы игнорируются. Вчера там даже «ГАЗель», привозившая продукты в магазинчик застряла», — пишут нам из поселка.