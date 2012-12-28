Все новости
Общество
182
25 минут назад
1

113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке

Но проблемы остаются.

Сегодня в уборке снега в Липецке задействовано 60 единиц техники и 113 дворников и грузчиков. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации города.

При этом наши читатели продолжают сообщать о проблемных местах.

«Невозможно подъехать к дому №2В по улице Папина. Улица ни разу не чистилась, машины застревают в массе снега, глыб и воды. Управляющая компания никак не реагирует на жалобу», — пишет наша читательница. 

Жалуются и из Дачного. 

IMG_7187.jpeg

«На Дачном несколько улиц почти отрезаны от дороги. Проехать машинам почти невозможно, пешком — ноги переломаешь. Застывшее месиво. Все заявки и жалобы игнорируются. Вчера там даже «ГАЗель», привозившая продукты в магазинчик застряла», — пишут нам из поселка. 

ЖКХ
1
1
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Даа
17 минут назад
100 человек на 500 тыс город - смеетесь?
Ответить
