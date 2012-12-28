Все новости
Общество
46
17 минут назад
1

Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей

Адреса, по которым выявили нарушения, новые.

Грязинская управляющая компания ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» оштрафована на 170 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований при управлении домами №4А по улице Чайковского и №28 по улице Станционной.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в доме №4А по улице Чайковского выявили протечки кровли, разгерметизация водостока, повреждения вентиляционной шахты, а также подтопление подвала из-за неисправных канализационных и водопроводных труб, захламлённость строительным мусором.

А в доме №28 по улице Станционной обнаружили повреждения фасада, карнизной плиты с оголённой арматурой, следы залития на верхних этажах. Кроме того, там отсутствовал доступ на кровлю для проверки.

В отношении управляющей организации был составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» назначен штраф в 170 тысяч рублей. Ранее эта же управляющая компания получила аналогичный штраф за нарушения в домах №67 по улице Советской и №12 по улице Станционной.
ЖКХ
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Житель
9 минут назад
Закрыть эту УК. Найти нормальную. Не могут нормально работать - брысь с рынка.
