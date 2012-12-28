Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей
Адреса, по которым выявили нарушения, новые.
Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в доме №4А по улице Чайковского выявили протечки кровли, разгерметизация водостока, повреждения вентиляционной шахты, а также подтопление подвала из-за неисправных канализационных и водопроводных труб, захламлённость строительным мусором.
А в доме №28 по улице Станционной обнаружили повреждения фасада, карнизной плиты с оголённой арматурой, следы залития на верхних этажах. Кроме того, там отсутствовал доступ на кровлю для проверки.
В отношении управляющей организации был составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» назначен штраф в 170 тысяч рублей. Ранее эта же управляющая компания получила аналогичный штраф за нарушения в домах №67 по улице Советской и №12 по улице Станционной.
