Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей

В том числе и за протечку канализации в подвале.

Сотрудники Госжилинспекции Липецкой области нашли целый букет нарушений у ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», которая обслуживает в Грязях дома № 12 на улице Станционной и № 67 на улице Советской.В первом доме на лестничной клетке в четвертом подъезде была повреждена штукатурка и побелка стен и потолков, не закрывалась входная дверь в подвал второго подъезда и разрушено бетонное покрытие у входа, а также нарушена герметичность стыков канализационных труб и отсутствовала теплоизоляция труб отопления и горячей воды в подвале второго подъезда.В доме на улице Советской обнаружена протечка канализации в подвале второго подъезда из-за разгерметизации стыка стояка.В отношении управляющей организации инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»,Постановлением мирового судьи ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей. Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.