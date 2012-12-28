В Липецкую область снова придет потепление

Теплая для января погода продержится пару дней, затем резко похолодает.

11 и 12 января Липецкая область будет находиться в теплом секторе южного циклона, ожидается снег и мокрый снег различной интенсивности. 13 января в области повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, значительно похолодает.Среднесуточные температуры составят: 11 и 12 января – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 13 января – 15 градусов мороза, что на 7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах мокрый снег, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, днем с переходом на восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8, днем – от -4 до +1 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.