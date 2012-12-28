Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
Общество
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Читать все
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
153
16 минут назад

В Липецкую область снова придет потепление

Теплая для января погода продержится пару дней, затем резко похолодает.

11 и 12 января Липецкая область будет находиться в теплом секторе южного циклона, ожидается снег и мокрый снег различной интенсивности. 13 января в области повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, значительно похолодает.

Среднесуточные температуры составят: 11 и 12 января – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 13 января – 15 градусов мороза, что на 7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах мокрый снег, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, днем с переходом на восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8, днем – от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.
погода
1
3
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить