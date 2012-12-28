Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Общество
191
36 минут назад
2
Липецкой области — 72!
6 января — день образования региона.
Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области напоминает, что образован регион из районов Воронежской, Орловской, Рязанской и Курской областей.
Из интересных фактов там отметили, что первый ипподром в России был открыт в 1826 году в Лебедяни. Также в регионе расположен самый маленький в России заповедник — Галичья гора (230 га).
О том, почему Липецкая область могла стать Елецкой, и о других интересных фактах вы можете узнать из нашей постоянной рубрики «А знаете ли вы».
0
1
3
0
2
Комментарии (2)