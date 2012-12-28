Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
Читать все
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
Красный отменили, жёлтый остался
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Отбой жёлтого уровня
Общество
Липецкой области — 72!
Общество
Два дома на улице Лутова остались без питьевой воды
Общество
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Читать все
Общество
191
36 минут назад
2

Липецкой области — 72!

6 января — день образования региона.

Сегодня Липецкой области 72 года — Указ Президиума Верховного Совета СССР о ее образовании подписан 6 января 1954 года.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области напоминает, что образован регион из районов Воронежской, Орловской, Рязанской и Курской областей.

Из интересных фактов там отметили, что первый ипподром в России был открыт в 1826 году в Лебедяни. Также в регионе расположен самый маленький в России заповедник — Галичья гора (230 га).

О том, почему Липецкая область могла стать Елецкой, и о других интересных фактах вы можете узнать из нашей постоянной рубрики «А знаете ли вы».
Липецкая область
годовщина
0
1
3
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Деревня
3 минуты назад
До 1928 года Липецк был городишкой в составе Тамбова С 1931 по 1934 год) Липецк утратил статус города и считался сельским населённым пунктом (селом)
Ответить
Постоянный читатель
14 минут назад
Замечательно! Но давно не было видео о каких-то достопримечательностях области и города. Всегда очень интересно смотреть и слушать.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить