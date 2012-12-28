После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар

А вот слухи о попадании беспилотника в здание детского сада губернатор назвал не соответствующими действительности.

«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», – написал Игорь Артамонов Telegram.При этом губернатор в очередной раз дал понять, что сообщения о последствиях атак беспилотников нужно только из официальных источников.«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», – добавил губернатор.