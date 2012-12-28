Итого 10: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
1025
сегодня, 07:57
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
А вот слухи о попадании беспилотника в здание детского сада губернатор назвал не соответствующими действительности.
При этом губернатор в очередной раз дал понять, что сообщения о последствиях атак беспилотников нужно только из официальных источников.
«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», – добавил губернатор.
