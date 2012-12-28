Итого 10: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Итого 10: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
4 января было уничтожено самое большое количество беспилотников за день над нашим регионом.
Напомним, что утром в небе над областью были уничтожены 4 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, днём – ещё 3. Таким образом за день над регионом сбили 10 БПЛА – больше, чем в любой другой день ранее.
Тем временем, в регионе красный уровень воздушной опасности опять сменился на менее жёсткий жёлтый. Надолго ли?
