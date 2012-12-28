В Липецкой области небольшой снег и до -7

В ближайшие дни снег будет затихать, температура – снова расти.

5 января и ночью 6 января атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки постепенно ослабеют и пройдут лишь местами. Ночью 6 января температура понизится. Но уже днем 6 января и 7 января с приближением очередного циклона морозы отступят, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 января – 6-8 градусов мороза, что в пределах нормы, 7 января – 3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью южный, днем западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -2 до -7 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градусов мороза.