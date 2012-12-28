Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Рано утром липчан разбудила сирена – объявлен красный уровень
Происшествия
Павильон с копченой рыбой загорелся на рынке 15-го микрорайона
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли
Происшествия
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год
Общество
Читать все
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
И вновь жёлтый
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Небо снова очистилось
Общество
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -7
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
162
42 минуты назад

В Липецкой области небольшой снег и до -7

В ближайшие дни снег будет затихать, температура – снова расти.

5 января и ночью 6 января атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадки постепенно ослабеют и пройдут лишь местами. Ночью 6 января температура понизится. Но уже днем 6 января и 7 января с приближением очередного циклона морозы отступят, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 января – 6-8 градусов мороза, что в пределах нормы, 7 января – 3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью южный, днем западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -3 до -5 градусов.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градусов мороза.
Погода
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить