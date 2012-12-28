Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе

Уголовное дело направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело о стрельбе возле кафе «У графа» в селе Боринское Липецкого округа.— По данным следствия, вечером 13 июня этого года в селе Боринское пьяный мужчина поссорился с кассиром кафе «У графа». За женщину вступился один из посетителей, находившийся в кафе с женой и ребенком. В ответ дебошир выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. К счастью, никто не пострадал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия стрелка квалифицированы по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам». Санкции этой статьи — до семи лет лишения свободы.