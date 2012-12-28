В Липецке стало одним парком больше

Молодежный наконец-то официально вошел в состав МАУК «Культурные пространства Липецка».

Территория, которую липчане знают как парк Молодежный, наконец-то де-юре стала именно парком: он передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка». Теперь в Липецке семь парков: Быханов сад, Металлургов, Молодежный, Нижний парк, парк Победы, Сокольский парк и парковая зона в «Европейском».Как рассказали GOROD48 в «Культурных пространствах», задача ближайших двух-трех месяцев — содержание нового парка, очистка от снега аллей, велодорожек, детского городка, тренажерного комплекса и рампы для экстремалов. За зиму мэрия выработает концепцию Молодежного парка, чтобы затем предложить ее для публичных обсуждений.Напомним, что поросший деревьями лог в юго-восточной части города парком хотели сделать еще при мэре Михаиле Гулевском. В 2010 году была разработана концепция «уникального пространства, предназначенного для занятий спортом и спокойного семейного отдыха». Но петербургской «Сосновки», увы, не получилось, хотя 15 лет назад сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3» творчески подошли к проекту планировки парка, подчеркнув своеобразие его ландшафта.Но эту территорию захватил бизнес, который обгрыз по краям уникальный природный островок. В итоге по его границам парком, появились парковки, магазины, ТРЦ «Ривьера», мусорные свалки, а часть территории со стороны улицы Кривенкова с замерзшей стройплощадкой печально известных «Катящихся камней» стала мертвым памятником эпохи экс-губернатора Олега Королева. Так и не состоялся проект тюбинговой трассы — правительство области отказало в продлении аренды ее владельцу и сейчас на месте трассы частный инвестор строит теннисный корт с трибунами и административными помещениями. Рядом с «Ривьерой» не построены «Липецкие термы»: очевидно, у калужской «Компании Донатор», с которой весной 2023 года мэрия и правительство области подписали инвестиционное соглашение на строительство ФОКа с водными аттракционами, джакузи, детским аквапарком, 15 бань и саун, не нашлось средств на проект. В самом парке построена зона для барбекю, но ее предполагаемый арендатор отказался от своих планов.В 2019 году оставшейся территории пытались придать хотя бы черты парка. С 2020 года в Молодежном построили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтировали освещение, установили лавочки и урны. Оборудованы приличные детская и спортивная площадки, рампа для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков. Однако все это так и не создало в Молодежном атмосферы, присущей настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски под разные проекты, не имеющие никакого отношения к паркам. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а потом еще и часовня. А недавно GOROD48 рассказывал о передаче шести гектаров парка под строительство спорткомплекса, СПА, ресторана, и гостиницы.