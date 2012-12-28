Все новости
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Происшествия
Лифты в 17-этажном доме заработали
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Общество
415
сегодня, 15:31
5

В Липецке стало одним парком больше

Молодежный наконец-то официально вошел в состав МАУК «Культурные пространства Липецка».

Территория, которую липчане знают как парк Молодежный, наконец-то де-юре стала именно парком: он передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка». Теперь в Липецке семь парков: Быханов сад, Металлургов, Молодежный, Нижний парк, парк Победы, Сокольский парк и парковая зона в «Европейском».

Как рассказали GOROD48 в «Культурных пространствах», задача ближайших двух-трех месяцев — содержание нового парка, очистка от снега аллей, велодорожек, детского городка, тренажерного комплекса и рампы для экстремалов. За зиму мэрия выработает концепцию Молодежного парка, чтобы затем предложить ее для публичных обсуждений.

Напомним, что поросший деревьями лог в юго-восточной части города парком хотели сделать еще при мэре Михаиле Гулевском. В 2010 году была разработана концепция «уникального пространства, предназначенного для занятий спортом и спокойного семейного отдыха». Но петербургской «Сосновки», увы, не получилось, хотя 15 лет назад сотрудники ООО «Архитектурно-проектная мастерская №3» творчески подошли к проекту планировки парка, подчеркнув своеобразие его ландшафта.

gx18y0w13x9psrah9hqnh9l8wpi721rb.webp

Но эту территорию захватил бизнес, который обгрыз по краям уникальный природный островок. В итоге по его границам парком, появились парковки, магазины, ТРЦ «Ривьера», мусорные свалки, а часть территории со стороны улицы Кривенкова с замерзшей стройплощадкой печально известных «Катящихся камней» стала мертвым памятником эпохи экс-губернатора Олега Королева. Так и не состоялся проект тюбинговой трассы — правительство области отказало в продлении аренды ее владельцу и сейчас на месте трассы частный инвестор строит теннисный корт с трибунами и административными помещениями. Рядом с «Ривьерой» не построены «Липецкие термы»: очевидно, у калужской «Компании Донатор», с которой весной 2023 года мэрия и правительство области подписали инвестиционное соглашение на строительство ФОКа с водными аттракционами, джакузи, детским аквапарком, 15 бань и саун, не нашлось средств на проект. В самом парке построена зона для барбекю, но ее предполагаемый арендатор отказался от своих планов.

qjej8drkuplw0du034m6szf40l795jl1.jpg

md1n5ax6tkggovdefittxq35rix5rm0s.jpg

kmaudo4vvfdtzjr5unp3eufs2mkhbt1y.jpg

no3aq7w3l66emowpcsrh36mkwysaj4cj.jpg

В 2019 году оставшейся территории пытались придать хотя бы черты парка. С 2020 года в Молодежном построили сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смонтировали освещение, установили лавочки и урны. Оборудованы приличные детская и спортивная площадки, рампа для начинающих велоэкстремалов и самокатчиков. Однако все это так и не создало в Молодежном атмосферы, присущей настоящим паркам. Но главное, что от него продолжают отрезать куски под разные проекты, не имеющие никакого отношения к паркам. У ТРЦ «Ривьера» сначала появился памятник Николаю Угоднику, а потом еще и часовня. А недавно GOROD48 рассказывал о передаче шести гектаров парка под строительство спорткомплекса, СПА, ресторана, и гостиницы.
Молодежный парк
2
0
4
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
10 минут назад
Территория парка давно обкромсана.
Ответить
СССР
14 минут назад
нам не когда шататься без делу по паркам!!!
Ответить
Правда
сегодня, 15:58
Это Вы еще в сселковском парке не были где новостройки.Настоящие джунгли.
Ответить
Алена
сегодня, 15:51
Теперь будут мусор убирать?
Ответить
я
сегодня, 15:48
Парк есть, а территории под парк нету.
Ответить
