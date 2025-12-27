Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз

Волшебник передвигается не на оленьей упряжке, а на обычной маршрутке, чем приводит в восторг пассажиров.

Липчане реагируют на Дедушку Мороза восторженно. Чуть ли не на каждой остановке водителя фотографируют и приветствуют пассажиры.









Денис в ответ уверенно кивнул, а малыш заулыбался. Праздничный свет в его душе не погаснет ещё какое-то время, и это здорово!









Со вчерашнего дня за рулём автобуса 306-го маршрута в Липецке можно встретить Деда Мороза. В ярком костюме с пушистой бородой он умело лавирует в городском потоке, доставляя пассажиров строго по расписанию. И радует липчан.Как рассказал GOROD48 сказочный волшебник, которого по настоящему зовут Денисом Войновым, это никакая не обязаловка и не инициатива сверху. Нарядиться к празднику решили два водителя: Денис и Максим и Илья Толстых. Так что сейчас по 306-му маршруту курсируют два «сказочных» автобуса». Костюмы и бороды купили за свой счёт: истратили примерно по 2 тысячи рублей, но вложения окупаются сторицей – радостью и эмоциями липчан.– Хотелось сделать что-нибудь доброе для земляков, – говорил Денис, – Обстановка сейчас непростая, многие жалуются, что не ощущают праздника. Вот мы и решили немного усилить новогоднюю атмосферу.Сильные эмоции прямо на глазах журналиста GOROD48 испытал ребёнок лет пяти: прямо остолбенел в дверях, когда увидел Дедушку за рулём. А вот его мама не растерялась.– Вот видишь, Вова, а ты сомневался – существует ли Дед Мороз, – сориентировалась женщина, ¬– Вот он, сейчас повезёт нас домой наряжать елку. Правда, Дедушка?