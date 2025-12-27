Все новости
Общество
448
сегодня, 15:21
8

Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз

Волшебник передвигается не на оленьей упряжке, а на обычной маршрутке, чем приводит в восторг пассажиров.

Со вчерашнего дня за рулём автобуса 306-го маршрута в Липецке можно встретить Деда Мороза. В ярком костюме с пушистой бородой он умело лавирует в городском потоке, доставляя пассажиров строго по расписанию. И радует липчан.

Как рассказал GOROD48 сказочный волшебник, которого по настоящему зовут Денисом Войновым, это никакая не обязаловка и не инициатива сверху. Нарядиться к празднику решили два водителя: Денис и Максим и Илья Толстых. Так что сейчас по 306-му маршруту курсируют два «сказочных» автобуса». Костюмы и бороды купили за свой счёт: истратили примерно по 2 тысячи рублей, но вложения окупаются сторицей – радостью и эмоциями липчан.

– Хотелось сделать что-нибудь доброе для земляков, – говорил Денис, – Обстановка сейчас непростая, многие жалуются, что не ощущают праздника. Вот мы и решили немного усилить новогоднюю атмосферу.

Липчане реагируют на Дедушку Мороза восторженно. Чуть ли не на каждой остановке водителя фотографируют и приветствуют пассажиры.

photo_2025-12-27_15-00-48 (2).jpg+2025-12-27-15.08.34.jpg

А ещё в праздничном автобусе уже наряжена елка

Сильные эмоции прямо на глазах журналиста GOROD48 испытал ребёнок лет пяти: прямо остолбенел в дверях, когда увидел Дедушку за рулём. А вот его мама не растерялась.

– Вот видишь, Вова, а ты сомневался – существует ли Дед Мороз, – сориентировалась женщина, ¬– Вот он, сейчас повезёт нас домой наряжать елку. Правда, Дедушка?

Денис в ответ уверенно кивнул, а малыш заулыбался. Праздничный свет в его душе не погаснет ещё какое-то время, и это здорово!

photo_2025-12-27_15-00-48.jpg+2025-12-27-15.08.34.jpg
Новый Год
водитель автобуса
Комментарии (8)

Ехал
21 минуту назад
Я вчера в этом автобусе! Спасибо большое ребятам радующих людей! Доброго здоровья вам!!!
Татьяна
28 минут назад
Здорово придумано! Молодец водитель, с наступающим!!!
Денис
24 минуты назад
Спасибо большое
Местный
11 минут назад
Спасибо большое Денис, если это ты и есть на самом деле, то ты красавчик! даришь людям радость, это здорово, здоровья тебе и твоим близким
Alexx
29 минут назад
В Грязях уже неделю курсирует, а Липецк только опомнился.
Тепло
41 минуту назад
Здорово!!!!С Наступающим !!!!
реалист
45 минут назад
про снегурок что то не слышно
Липчанка
48 минут назад
С наступившим Новым Годом, липчане. Здоровья вам, терпения , мира и хорошего настроения!!!
