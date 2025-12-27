Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
448
сегодня, 15:21
8
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Волшебник передвигается не на оленьей упряжке, а на обычной маршрутке, чем приводит в восторг пассажиров.
Как рассказал GOROD48 сказочный волшебник, которого по настоящему зовут Денисом Войновым, это никакая не обязаловка и не инициатива сверху. Нарядиться к празднику решили два водителя: Денис и Максим и Илья Толстых. Так что сейчас по 306-му маршруту курсируют два «сказочных» автобуса». Костюмы и бороды купили за свой счёт: истратили примерно по 2 тысячи рублей, но вложения окупаются сторицей – радостью и эмоциями липчан.
– Хотелось сделать что-нибудь доброе для земляков, – говорил Денис, – Обстановка сейчас непростая, многие жалуются, что не ощущают праздника. Вот мы и решили немного усилить новогоднюю атмосферу.
Липчане реагируют на Дедушку Мороза восторженно. Чуть ли не на каждой остановке водителя фотографируют и приветствуют пассажиры.
А ещё в праздничном автобусе уже наряжена елка
Сильные эмоции прямо на глазах журналиста GOROD48 испытал ребёнок лет пяти: прямо остолбенел в дверях, когда увидел Дедушку за рулём. А вот его мама не растерялась.
– Вот видишь, Вова, а ты сомневался – существует ли Дед Мороз, – сориентировалась женщина, ¬– Вот он, сейчас повезёт нас домой наряжать елку. Правда, Дедушка?
Денис в ответ уверенно кивнул, а малыш заулыбался. Праздничный свет в его душе не погаснет ещё какое-то время, и это здорово!
0
0
0
21
1
Комментарии (8)