В Становом простятся с 28-летним участником СВО
Общество
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Вандалы разнесли подъезда на улице Космонавтов
Происшествия
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Происшествия
126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка
Общество
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Общество
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
А знаете ли вы
126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка
Общество
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
Вандалы разнесли подъезда на улице Космонавтов
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
А знаете ли вы
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Происшествия
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Общество
В Становом простятся с 28-летним участником СВО
Общество
Вандалы разнесли подъезда на улице Космонавтов

В подъезде разбиты окна и дверь, раскурочены почтовые ящики.

Вечером 26 декабря вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов, 96А.

Во втором подъезде дома сломаны створки всех почтовых ящиков, разбиты окна и стекло входной двери, вандалы били кирпичом по дверям квартир, повредили лифт. 

В 23:20 камера домофона сняла выходящих из подъезда четверых парней. Запись уже изучают полицейские.

— Отдел полиции №2 проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Знакомая
34 минуты назад
Найти и заставить отремонтировать весь подъезд. И штраф по полной.
Липчанка
47 минут назад
Слов нет.
Знакомая
55 минут назад
Найти и заставить отремонтировать весь подъезд. И штраф по полной.
Гость
сегодня, 15:23
Бесплатно работать дворниками. Город будет чище. Но сначала пусть возместят ущерб.
Правда
сегодня, 15:23
А шо у Вас все мужики на задании?Вышли бы ,та вставили пистонов,чтобы на всю жизнь запомнили.Позор .
Андрей
43 минуты назад
Нет трогать нельзя по нашем законам ты будешь виноват сразу тюрьма.
ё
сегодня, 15:16
Жильцы прильнули к смотровым глазкам и внимательно наблюдали за развитием ситуации.
Липчанка
20 минут назад
В наше время только так. Мне за замечание пинком не колотить общую дверь сосед стал выкручивать руки, из одной квартиры сосед сразу скрылся, увидев, за дверью, а другой сосед всю картину наблюдал со смотрового глазка и подслушивал, на другой день так мне сказал. Как противно! Хотя порядок касается всех.
123
29 минут назад
Во во
да-уж
сегодня, 15:09
Важные, чё.
гость
сегодня, 15:07
никто из жильцов не слышал, что происходит за дверью? никто не вышел, никто не вызвал полицию?
Виктор
сегодня, 15:07
Пролетарское прошлое жить спокойно не дает ? Найти и как во времена СССР выселить за 101 километр
Все
сегодня, 14:57
Возместить в полном объеме и посадить лет на 5. Чтобы было время подумать.
