сегодня, 14:44
Вандалы разнесли подъезда на улице Космонавтов
В подъезде разбиты окна и дверь, раскурочены почтовые ящики.
Во втором подъезде дома сломаны створки всех почтовых ящиков, разбиты окна и стекло входной двери, вандалы били кирпичом по дверям квартир, повредили лифт.
В 23:20 камера домофона сняла выходящих из подъезда четверых парней. Запись уже изучают полицейские.
— Отдел полиции №2 проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
