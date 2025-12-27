Вандалы разнесли подъезда на улице Космонавтов

В подъезде разбиты окна и дверь, раскурочены почтовые ящики.

Вечером 26 декабря вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов, 96А.Во втором подъезде дома сломаны створки всех почтовых ящиков, разбиты окна и стекло входной двери, вандалы били кирпичом по дверям квартир, повредили лифт.\\В 23:20 камера домофона сняла выходящих из подъезда четверых парней. Запись уже изучают полицейские.— Отдел полиции №2 проводит проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.