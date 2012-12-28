Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери

Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Пенсионерка лишилась крупной суммы, поверив в фальшивые обвинения от аферистов, и долго отказывалась признавать обман.
Злоумышленники искусно манипулировали страхом своей жертвы, полностью подчинив её волю. Желая избежать мнимых проблем с законом, взволнованная женщина согласилась пройти, ставшей уже классической, мошенническую процедуру «декларирования» средств. Она передала курьеру почти два миллиона рублей своих сбережений.
Спустя некоторое время аферисты перешли к откровенному шантажу. Под угрозой обыска они потребовали признаться о якобы спрятанных в квартире наличных. У пенсионерки действительно оставалось 300 тысяч рублей, которые, по версии мошенников, следовало «обезопасить» в другом регионе. На оплаченном ими такси женщина выехала в Тульскую область, где отдала деньги очередной пособнице.
Как рассказали в УМВД России по Липецкой области, на этом требования не прекратились. Для «закрытия» уголовного дела липчанке велели найти ещё миллион рублей. Она попросила эту сумму в долг у подруги. Та, встревоженная странным поведением пенсионерки, немедленно связалась с её дочерью. Женщина, находясь под полным контролем преступников, долго отказывалась впустить собственную дочь в квартиру и не верила её предостережениям. Осознать реальность ей удалось лишь после настойчивых уговоров родных. Поняв, что стала жертвой масштабного обмана, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
